На 62-м году жизни скончался глава Управления государственной экспертизы Минобороны России Магомед Хандаев. Похороны пройдут в селе Гента Шамильского района Дагестана, передает ТАСС со ссылкой на главу муниципалитета Магомед Гасанов.

«Его [Магомеда Хандаева] похоронят в родном селе Гента. Тело уже самолетом доставили в Махачкалу», — отметил собеседник агентства.

Магомед Хандаев родился 14 мая 1963 года в селе Гента Советского района Дагестана. Он окончил Самаркандское высшее военное автомобильное командное училище, а также высшие академические курсы Военной академии Генштаба Вооруженных сил, Российскую академию государственной службы при президенте и Дагестанский государственный технический университет (промышленное и гражданское строительство).

С 2006 по 2009 год Хандаев являлся заместителем командующего войсками Сибирского военного округа по расквартированию и обустройству войск. С 2012 по 2013 годы работал на должности вице-президента госкорпорации «Олимпстрой», которая была создала в 2007 году для подготовки и проведения Олимпийских и Паралимпийских зимних игр в Сочи, в 2014 году корпорацию ликвидировали. С 2013 по 2016 годы Хандаев — заместитель главы Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница; упразднено в 2016 году).

В 2016-2017 годах он занимал пост заместителя командующего войсками Южного военного округа по строительству и расквартированию войск. С 2018 по 2022 годы — гендиректор Управления заказчика капитального строительства Минобороны. С июня 2022 года он являлся гендиректором Главного управления специального строительства. С июня 2023 года Хандаев возглавлял управление государственной экспертизы.

У Хандаева был чин государственного советника 2-го класса, а также звание полковника запаса. Он был награжден орденами «Александра Невского», «За военные заслуги», а также орденом «Почета».

Как сообщает дагестанская газета «Черновик», Хандаев находился в прямом подчинении у бывшего заместителя главы Минобороны Тимура Иванова, арестованного по обвинению в коррупции. По данным издания, Хандаев отвечал за работы, связанные с расквартированием Каспийской флотилии, а также курировал вопросы строительства ГВСУ №4 объектов социальной инфраструктуры.