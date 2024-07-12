Бизнесмен Игорь Котельников действительно скончался в московском СИЗО-4, причем еще четыре дня назад, подтвердила RTVI член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ) Ева Меркачева. О смерти мужчины 12 июля сообщил телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Это произошло еще 8 июля, просто сейчас стало известно. К сожалению, такая трагедия», — заявила правозащитница.

По ее словам, «сложно сейчас сказать, насколько эта смерть была вызвана криминальными или некриминальными причинами».

Меркачева подчеркнула, что, насколько ей известно, Котельников «на здоровье сильно не жаловался».

«И вдруг он умирает от сердечного приступа якобы. Был ли это сердечный приступ, а не была ли это какая-то криминальная смерть, вопрос большой. <…> Вот видите, они молчат уже четыре дня», — заявила член СПЧ.

Дату ареста Котельникова Меркачева назвать не смогла, но предположила, что его взяли под стражу «где-то примерно в одинаковое время с одним из главных фигурантов череды громких дел», связанных с Минобороны.

«ВЧК-ОГПУ» утверждает, что Котельников умер «в карцере СИЗО 4 Москвы при очень странных обстоятельствах». По данным канала, следователи ФСБ якобы рассчитывали получить от бизнесмена показания против экс-замминистра обороны Тимура Иванова.

«Котельников являлся крупным посредником. <…> В бизнес-кругах он был известен как человек, который <…> может организовать выгодные и крупные контракты по линии Минобороны», — пишет «ВЧК-ОГПУ».

По информации канала, Котельникову вменяли дачу взятки (ст. 291 УК России). Источник канала утверждает, что в СИЗО бизнесмена регулярно посещали сотрудники Департамента военной контрразведки (ДВКР) ФСБ.

«ВЧК-ОГПУ» пишет, что когда Котельников якобы отказался давать показания против Иванова и «еще ряда должностных лиц Минобороны», его отправили в карцер, где арестанту стало плохо.

По данным канала, через два дня врачи рекомендовали из-за хронических заболеваний вернуть бизнесмена в обычную камеру, но почти сразу же его якобы вернули обратно в карцер, воздух в котором из-за жары прогрелся до +40 градусов. «На утро следующего дня был обнаружен его труп», — сообщает «ВЧК-ОГПУ», утверждая, что причиной смерти Котельникова назван оторвавшийся тромб.

На сайте «Московского комсомольца» Меркачева пишет, что 52-летнему Котельникову стало плохо в карцере, расположенном в корпусе № 5.

«Именно в пятом корпусе СИЗО № 4 содержится максимальное количество помещений-карцеров (больше, чем в любом другом изоляторе Москвы). Здесь есть коридор, в который выходит более 30 карцерных помещений. Правозащитники, проверяя СИЗО, неоднократно подмечали, что эти камеры забиты людьми. Сами они очень маленькие, в теплую погоду там жарко, зимой — холодно», — говорится в материале.

По словам Меркачевой, некоторых арестантов держат в этих карцерах в режиме «нон-стоп», перемещая между ними и карантином.

«Некоторые заключенные проводили там в общей сложности не один месяц. В этих карцерах уже умирали люди, несколько человек покончили с собой, так как не выдерживали условий содержания. Часто заключенные, отчаявшись, стучатся в двери и кричат, устраивая мини-бунты», — рассказала член СПЧ.

Дело Тимура Иванова

Никакой информации о бизнесмене Котельникове и его аресте по одному из дел, связанных с Минобороны, в СМИ не появлялось. Тимура Иванова, который занимал пост замминистра обороны, задержали 23 апреля по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК) и арестовали на следующий день. По данным «Коммерсанта», речь идет о сумме 1,185 млрд рублей.

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По делу экс-замминистра также проходит учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин. По версии следствия, его компании оказывали Иванову «имущественные услуги» в обмен на помощь с получением выгодных заказов от Минобороны. ТАСС утверждал, что именно на показаниях Фомина основывается дело Иванова.

Еще одним фигурантом дела стал Сергей Бородин, который находился с замминистра в дружеских отношениях. РЕН ТВ тогда сообщало, что Бородина задержали по другому делу, но он заключил досудебное соглашение и дал показания на Иванова. Собеседник ТАСС рассказывал, что следствие считает Бородина и Иванова «реципиентами», получавшими крупные взятки от подрядчиков.