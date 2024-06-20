Обвиняемого в получении взятки Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны России, но это не связано с уголовным дело о получении взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мурада Мусаева.

«Кадровый состав Министерства обороны сильно изменился в последнее время, не стал исключением и Тимур Иванов. Он освобожден от должности, но это не связано с уголовным делом и это не увольнение в связи с утратой доверия», — сказал адвокат.

Он не сказал, когда именно уволили Иванова.

Басманный суд 20 июня удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Иванову и директору компании «Волжский берег» Сергею Бородину до 23 сентября. По версии следствия, бизнесмен дружил с экс-замминистра и помогал ему в получении взяток. Заседание проходило в закрытом режиме.

Тимура Иванова арестовали 23 апреля, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По данным «Коммерсанта», речь идет о сумме 1,185 млрд рублей. По делу экс-замминистра также проходит учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

По версии следствия, компании Фомина оказывали Иванову «имущественные услуги» в обмен на помощь с получением выгодных заказов от Минобороны.

После ареста Иванова источники РБК и ТАСС сообщили, что Сергей Шойгу, который на тот момент еще занимал пост министра обороны, отстранил своего заместителя от должности. Адвокат Иванова Мурад Мусаев позже подтвердил, что его подзащитный «временно отстранен».

Публично об увольнении Иванова с поста замминистра обороны не сообщалось. На сайте военного ведомства он не значится среди руководства.

Отставки в Минобороны

14 мая президент России Владимир Путин подписал указ о назначении первого вице-премьера Андрея Белоусова главой Минобороны вместо Сергея Шойгу. За этим последовали и другие перестановки в военном ведомстве.

В конце мая должность замминистра обороны — руководителя аппарата главы Минобороны вместо Юрия Садовенко занял аудитор Счетной палаты Олег Савельев.

17 июня Путин освободил от должности первого замминистра обороны Руслана Цаликова и троих замминистра: статс-секретаря Николая Панкова, Татьяну Шевцову и генерала армии Павла Попова.

Первым замминистра обороны назначен Леонид Горнин, который ранее был первым замминистра финансов. Новыми замами Белоусова стали бывший заместитель управделами президента Павел Фрадков и экс-глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.