Президент России Владимир Путин 17 июня произвел кадровые перестановки в Минобороны. Первым замминистра обороны стал Леонид Горнин, который пришел из Минфина, а заместителями министра ― глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и Павел Фрадков из управделами президента. Путин также уволил из военного ведомства Руслана Цаликова, Николая Панкова, Татьяну Шевцову и Павла Попова. Как на это отреагировали военные блогеры — в подборке RTVI.

Проект бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны Михаила Звинчука «Рыбарь»

Ну что ж, изменения в Минобороны России состоялись. Те башни, которые должны были осыпаться, осыпались, верившие в их незыблемость в очередной раз оказались ни с чем.

В целом, сейчас мы видим как курс на прекращение вольницы, продолжение аудита и пересмотр всей экономики государства в государстве, так и встраивание МО РФ в военную экономику страны.

(об увольнении Панкова, Цаликова, Шевцовой и Попова)

Скатертью дорога. Время — честный человек и все расставляет на свои места.

Военный волонтер Роман Алехин

Новому министру [обороны Андрею Белоусову] предстоит не только связать сеть народных оборонных производств и научить чиновников их координировать, не подчиняя и не включая бюрократический контроль, но и научиться взаимодействовать с информационными волонтерами ради общей цели — победы на всех фронтах.

Первый шаг Андрей Рэмович уже сделал, встретившись с рядом военкоров. Второй шаг он сделал, уволив Цаликова, который очень много попил крови независимым информационщикам. Думаю, что будут и другие неожиданные и позитивные шаги!

Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников

Цаликова убрали. Сдвиги в Минобороны идут эпические. Цаликов — это были финансы и стройка. Указ бомба, в общем. <…>

Авгиевы конюшни еще чистить и чистить. Но главное — начать. <…> Особое пристальное внимание сейчас идет на соцобеспечение участников СВО, что правильно — этим будет заниматься Цивилева. Там вообще очень много назначений, причем с уклоном в аудит. Давно пора.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц

(об Анне Цивилевой)

Я присутствовал на одной закрытой встрече с ней. Она очень погружена в проблемы, с которыми сталкиваются не только ветераны, но и действующие бойцы СВО. От недостатков снабжения до невыплат.

Журналистка Анастасия Кашеварова

Замминистры, которые были при Шойгу, оставили свои должности. Надеемся, что новые справятся, объем работы у них колоссальный. Предшественники оставили им дела не в лучшем виде, мягко говоря.

Особенно хочется, чтобы получилось у Цивилевой. Потому что до этого Министерство обороны не шло навстречу ФЗО [фонду «Защитники Отечества»], да и вообще многим правозащитникам, отмахиваясь от них, как от назойливых мух.

Каждый новый начальник первым делом избавляется от друзей старого начальника и ставит своих друзей. Это, как бы, азы.

Слушать и читать мамкиных инсайдеров о том, какие они все высококлассные профессионалы ― такое себе. Я не припомню, чтоб кто-то из тех, кто сейчас рассказывает о революционных революциях и новейших высоких профессионалах, хоть слово хуже сказал о предыдущих высокопрофессиональных профессионалах. Все они были мегасупер, а оказались немножко Тимурами Ивановыми. <…> Насколько они хороши, покажет время.

Военный волонтер Алексей Живов

Многие наверное хотели бы видеть «возвращение Армагеддона» [«Генералом Армагеддоном» называли бывшего командующего Воздушно-космическими силами России Сергея Суровикина — прим. RTVI] или повышение какого-то другого уважаемого в войсках боевого генерала. Пока мы видим, что упор делается на экономическую часть работы министерства. Расходы на войну, их целесообразность и эффективность наконец-то начнут считать.