Министр обороны России Андрей Белоусов в понедельник, 10 июня, впервые после своего назначения встретился с военкорами и военными блогерами, которые освещают боевые действия на Украине. Об этом сообщили госагентства ТАСС и РИА Новости.

По их информации, разговор министра с военными корреспондентами был «откровенным и конструктивным». Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе, отмечают агентства.

В Минобороны также сообщили, что по итогам встречи Белоусов даст «несколько поручений», передают агентства. Другие данные о мероприятии не раскрываются.

По словам военкоров, посетивших встречу, мероприятие проходило в закрытом формате и длилось два часа. На встрече присутствовали порядка 20 военкоров. Среди них, по данным военкора Романа Сапонькова, были Екатерина Агранович, Александр Коц, Евгений Поддубный, Андрей Руденко, Александр Сладков, Юрий Подоляка, Семен Пегов, Дмитрий Стешин, а также военкоры «Первого канала» и НТВ, «Ленты.Ру», RT, РИА Новостей и другие.

Прошлый министр обороны России Сергей Шойгу не проводил встречи с военкорами. Ранее с ними встречался только президент Владимир Путин — дважды в 2022 году и раз, в июне, в 2023 году.

Мнения военкоров о встрече с министром

Военный репортер ВГТРК Евгений Поддубный

«Министр обороны России Андрей Белоусов сегодня провел встречу с военными корреспондентами, которые работают на ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ред.), а так же обозревателями и блогерами, которые не работают на фронте, но активно пишут о ходе СВО.

Встреча была закрытая, поэтому без деталей. Но впечатления отличные, все проблемные вопросы удалось и озвучить и обсудить. Важно, что по итогам встречи министр обороны даст ряд поручений».

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц

«Почти два часа живого общения на все злободневные темы. Никаких ограничений и запретов. Обсудили все, что обсуждается на кухнях и в телегах».

Военкор Семен Пегов (для телеграм-канала «МИГ России»)

«Откровенно. Конструктивно. Очевидно желание сотрудничать с военкорским братством. Не совру, если скажу главное — мы были услышаны. А это уже много».

Медиа-менеджер и автор телеграм-канала «Катруся» Екатерина Агранович

«Не ожидала оказаться на встрече военкоров с новым министром обороны, но очень рада была присутствовать. Все так, как указали в пресс-релизе: честно, открыто. По сути, мы не задавали вопросы, а докладывали о наболевшем.

Полные справки по озвученным проблемам передали. Впечатления от общения хорошие. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, нас ждут изменения по ключевым вопросам — управление, дроны, связь, РЭБ, медицина, здравый смысл и многое другое».

«Белоусов крутой».

Военкор Александр Сладков

«Главное: корпус военкоров необходим; такие встречи станут регулярными.

Мне разговор понравился: наша откровенность, интересные и деловые комментарии Министра, мое понимание, что начитается большая работа».

Репортер ВГТРК Андрей Руденко

«Сегодня была очень продуктивная встреча с Министром Обороны России Андреем Белоусовым.

Обсудили наболевшие вопросы и получили обнадеживающие ответы. Только вперед и только к Победе!»

Военкор Дмитрий Стешин

«Прошла встреча нового министра обороны с военкорами — два десятка бойцов информ.фронта. Министр поразил своей компетенцией, вопросы задавались острейшие, задал и свой вопрос от ребят с ЛБС. Все будет. Встреча закрытая, без подробностей.

Если посмотреть на лица — то ли кафе «Легенда» в Донецке, то ли фундук «Д.Р.» в Дамасске».

Военкор Юрий Подоляка

«Андрей Рэмович сразу сказал, что для него налаживание такого контакта крайне важно. И он придает этому большое значение.

И по самому разговору было видно, что интерес его живой. А еще меня сильно поразило то, что по многим острым вопросам (а запретных тем на встрече не было от слова совсем, как и ограничения по количеству задаваемых вопросов) он уже глубоко погружен в тему. И это всего-то за неполный месяц работы.

Причем, по всем поднятым вопросам новый министр обороны пообещал не только «разбор полетов», но и ответ тому, кто его задал по итогу этого разбора.

Я никогда не встречался с Сергеем Шойгу, но те, кто бывал на подобных встречах с ним говорят, что разница просто как небо и земля».

Военкор RT Мурад Газдиев

Военкор Борис Рожин (Colonelcassad)

«Меня там не было. Меня туда не приглашали.

Если запросы снизу доведенные до министра через военкоров и военблогеров приведут к каким-то практическим изменениям по ряду известных проблемных вопросов, то значит встреча прошла не зря.

Если практические последствия будут, значит такие встречи надо проводить в качестве дополнительного канала обратной связи».