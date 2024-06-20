Басманный суд Москвы рассмотрел ходатайство Следственного комитета и продлил арест заместителю министра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому в получении взятки на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом в четверг, 20 июня, сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Иванов останется в СИЗО еще на три месяца, до 23 сентября. Суд также продлил арест второму обвиняемому по делу бизнесмену Сергею Бородину. Заседание прошло в закрытом режиме.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» отмечает, что перед заседанием Иванов закрывал от журналистов лицо газетой «Коммерсантъ».

На вопрос судьи о своем трудоустройстве Иванов ответил:

«До этого был, занимал должность замминистра обороны РФ» (цитата по РИА Новости).

После заседания адвокат Иванова подтвердил, что его подзащитного уволили с должности замглавы Минобороны. Он заверил, что это не связано с уголовным делом против него.

По словам адвоката, Иванова обвиняют в получении «взятки в виде услуг» на сумму около 1,125 млрд, пишет «Медиазона»*.

«По нашим ощущениям, корень этого дела лежит в фильмах о нем», — приводит издание слова защитника.

Тимура Иванова задержали 23 апреля, на следующий день Басманный суд Москвы отправил его под арест на два месяца. Чиновника подозревают в получении взятки примерно на 1 млрд рублей, он отстранен от исполнения обязанностей на посту замглавы Минобороны.

По статье о взятках в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) Иванову грозит до 15 лет колонии. Он не признает вину.

Согласно версии следствия, Иванов, курировавший строительство и капремонт ведомственных объектов, был вовлечен в преступную схему при проведении подрядных и субподрядных работ для Минобороны. По делу также арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В СК считают, что с 2018 по 2023 год подконтрольные Фомину фирмы бесплатно строили и реставрировали недвижимость для Иванова и его семьи в обмен на выгодные заказы от Министерства обороны. В частности, «Олимпcитиcтрой» и аффилированная с ним компания «Оборонспецстрой» вложили около 800 млн рублей в строительство резиденции в деревне Панкратово на берегу Волги в Тверской области. Еще около 400 млн рублей было выделено на реставрацию здания городской усадьбы ХIХ века в Чистом переулке в Москве, отметили в ведомстве.

8 мая Мосгорсуд не отпустил Иванова под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме, о чем ходатайствовал следователь в связи с необходимостью сохранить тайну следствия в период первичного сбора доказательств по уголовному делу.

Как писал «Коммерсантъ», защита Иванова просила перевести его под домашний арест либо в квартиру площадью 317 кв. м на Поварской улице в центре Москвы, либо в загородный дом на Рублевском шоссе. По мнению защитников, смягчение меры позволило бы «более активно участвовать в следственных действиях с доверителем», рассказал ТАСС адвокат Денис Балуев.

Адвокаты указывали в качестве смягчающих обстоятельств наличие у Иванова пятерых детей, званий героя ДНР и ЛНР, а также государственных наград. Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами Иванова, их несли два человека. Следователь и прокурор выступили против освобождения замминистра из СИЗО.

Басманный суд также удовлетворил ходатайство следствия и арестовал минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban, которые с февраля 2023 года формально принадлежат бывшей жене Иванова Светлане Захаровой. Оба этих автомобиля были указаны в декларации замминистра о доходах и имуществе за 2019 год.

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