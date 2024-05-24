С конца апреля в Минобороны и его структурах продолжаются аресты высокопоставленных сотрудников. В Кремле заявили о «последовательной работе» по борьбе с коррупцией, военные блогеры называют происходящее «чистками». RTVI собрал главное об арестах.

Начало громким делам в военном ведомстве положил арест замминистра обороны Тимура Иванова по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, Иванову предоставляли «имущественные услуги» в обмен на помощь с получением выгодных заказов от Минобороны.

Официально сумма взятки не называлась. По данным «Коммерсанта», речь идет в общей сложности о 1,185 млрд рублей. По делу Иванова также арестованы предприниматель Сергей Бородин и учредитель компании «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Как писал «Коммерсант», компании Фомина бесплатно строили для семьи Иванова дачу в Тверской области на берегу Волги и реставрировали особняк ХIХ века в центре Москвы, где замминистра жил с бывшей женой Светланой Захаровой.

Иванов занимал пост замминистра обороны с 2016 года. Он гражданский служащий без офицерского звания, однако у него есть чин действительного государственного советника 1-го класса. Это высший чин на гражданской госслужбе, соответствующий воинскому званию генерала армии или адмирала флота.

На посту замминистра Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов Минобороны, в том числе числе строительство главного храма Вооруженных сил и парка «Патриот», космодрома Восточный, пункта базирования подводных лодок на Камчатке и военных госпиталей. После начала военной операции Иванов отвечал за восстановление Мариуполя.

Следующий громкий арест состоялся 14 мая ― всего через два дня после отставки Сергея Шойгу с поста министра обороны. Следом за Ивановым получение крупной взятки ― тоже имущественными услугами ― вменили начальнику главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову.

Он был назначен на этот пост в мае прошлого года, а до этого 13 лет возглавлял 8-е управление Генштаба, в задачу которого входит защита гостайны в Вооруженных силах. По версии следствия, именно к этому периоду в карьере Кузнецова относится инкриминируемое ему преступление.

В Генштабе Кузнецов занимался в том числе вопросами расселения специалистов, отправленных на учебу в Краснодарское высшее военное училище имени генерала армии С. М. Штеменко (КВВУ). Если военнослужащих нельзя было разместить в ведомственных общежитиях, им должны были предоставить места в гостиницах в рамках госконтрактов с Минобороны.

По версии ведомства, которую привел «Ъ», Кузнецов вступил в сговор со знакомым предпринимателем Левой Мартиросяном и помог ему заключить контракты с КВВУ на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей.

В обмен Мартиросян купил и оформил на жену Кузнецова землю в Краснодаре за 7,5 млн рублей и построил там жилой дом стоимостью почти 23 млн руб. Таким образом, общая сумма взятки генералу в виде земельного участка и дома составила 30,5 млн руб., считает следствие.

При обыске у Кузнецова нашли более 100 млн рублей, в том числе в валюте, а также золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши. Генерал не признал вину. На заседании суда по обжалованию своего ареста он заявил, что все найденное у него «копейка в копейку» подтверждается справкой о доходах.

Кузнецов просил перевести его из СИЗО «Лефортово» под домашний арест, сославшись на плохое состояние здоровья. По словам генерала, у него «щитовидка, и все прочее», ― заболевания, полученные при ликвидации ЧС в Чернобыле. Однако суд оставил его под стражей, сократив срок пребывания в СИЗО лишь на один день.

Дальнейшие аресты последовали с разницей в несколько дней. 17 мая военный суд отправил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова. Неделю он находился в статусе подозреваемого по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), затем ему все же предъявили обвинение.

По версии СК, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей. Военно-гражданская администрация Запорожской области закупила их в порядке предоставления гуманитарной помощи для строительства оборонительных сооружений.

Попов известен тем, что конфликтовал с военным руководством. После отстранения от командования 58-й армией генерал записал аудиообращение к сослуживцам и назвал причиной своей отставки откровенные доклады Генштабу о ситуации на фронте.

В Госдуме и z-сообществе усомнились в том, что боевой генерал мог участвовать в коррупционной схеме. Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал «неубедительной» версию о продаже металлоконструкций. Сам генерал также отвергает обвинения.

Военные блогеры напомнили о заслугах Попова в зоне боевых действий и отметили, что он пользовался популярностью среди личного состава. Через неделю после ареста следствие попросило смягчить Попову меру пресечения, «с учетом характеризующих его данных» и «иных обстоятельств, установленных в ходе расследования».

23 мая стало известно сразу о двух арестах ― начальника Главного управления связи ВС, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и начальника департамента по обеспечению госзаказа Минобороны Владимира Вертелецкого.

Официальные подробности о деле Шамарина обнародовали быстро. По версии СК, с апреля 2016 года по октябрь 2023-го генерал получил взятку в размере 36 млн рублей от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной.

Взятка была платой за «увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство». Как в случае с замминистра Ивановым и главным кадровиком Минобороны Кузнецовым, дело возбуждено по статье о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

Шамарин отрицает вину. По его словам, он не имеет никакого отношения к госзаказам Минобороны пермскому телефонному заводу и просто подписывал соглашения. По мнению Шамарина, уголовное преследование было начато, чтобы убрать его с должности.

У генерала провели обыски, но ни предметов роскоши, ни дорогих часов, ни крупных сумм денег не нашли. Замначальника Генштаба задержали в «обычной московской многоэтажке» на улице Полины Осипенко, а изъятый у него автомобиль Mercedes стоимостью 14 млн рублей, по данным «Ъ», был куплен в кредит. Шамарин находится в СИЗО «Матросская тишина».

Владимиру Вертелецкому предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК).

По данным военных следователей, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы в рамках опытно-конструкторской работы по государственному контракту. В результате ущерб государству составил на сумму более 70 млн рублей. Других подробностей дела СК не привел.

Телегам-каналы и военные блогеры утверждали, что Вертелецкий якобы отдал знакомым бизнесменам выгодный госзаказ, за что получил машину и дом, которые оформил на родственников.

Из деклараций Вертелецкого следует, что в 2020 году его доход резко вырос с 1,7 млн рублей до 3,7 млн. В том же году он стал владельцем автомобиля Audi Q7.

По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, в деле Вертелецкого фигурируют «неустановленные лица», во время следствия могут вскрыться дополнительные обстоятельства и появиться новые фигуранты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал аресты в Минобороны «последовательной работой» по борьбе с коррупцией, добавив, что «ни о какой кампанейщине здесь, конечно, речи не идет».