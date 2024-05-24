Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки на 36 млн рублей, был задержан ранним утром в «обычной московской многоэтажке», и при обыске у него дома не нашли ни крупных сумм наличными, ни дорогих часов и других предметов роскоши. Какие еще известны подробности о деле высокопоставленного чиновника Минобороны — в материале RTVI.

Следствие изъяло у Шамарина только автомобиль Mercedes стоимостью 14 млн рублей — машина уже арестована в рамках погашения ущерба по уголовному делу о взяточничестве. По данным «Коммерсанта», иномарка приобреталась в кредит.

Газета пишет, что после задержания Шамарина привезли в Следственный комитет и дважды допросили — сначала как подозреваемого в получении особо крупной взятки, а затем и как обвиняемого в этом преступлении (ч. 6 ст. 290 УК). Источник «Ъ» утверждает, что в обоих случаях генерал отказался признать вину.

«Претензий много». Что известно о деле замначальника Генштаба Шамарина

По версии следствия, с весны 2016 года по осень 2023 года Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора пермского телефонного завода «Телта» Алексея Высокова и гендиректора предприятия Елены Гришиной. Оба они арестованы за мошенничество и оформили явки с повинной. Как предполагает «Ъ», в обмен на показания о коррупции в Минобороны их могут освободить от ответственности за дачу взятки Шамарину.

Полученными деньгами генерал распорядился «по своему усмотрению», взамен пообещав, как считает СКР, оказывать заводу «общее покровительство» заводу и обеспечить рост поставок его продукции по госконтрактам Минобороны. «Телта» выпускает средства спецсвязи для военных и сотрудников ФСО, которые на безальтернативной основе поставляет оборонному ведомству уже около 15 лет.

Обозреватель КП, полковник в отставке Виктор Баранец заявил Инфо24, что при Шамарине у российских военных возникали серьезные проблемы со связью в зоне боевых действий на Украине. По его словам, связь была такого уровня, что из-за нее «плакали солдаты и офицеры в окопах».

Посредниками в передаче взятки, по версии следствия, выступили братья Алексей и Александр Оглоблины. Оба они проходят по делу свидетелями. Александр Оглоблин ранее возглавлял 1-е управление Главного управления связи (ГУС) Минобороны, но в начале 2022 года был «в особом порядке» осужден на 4,5 года колонии за махинации по делу «Воентелекома», лишен генеральского звания и оштрафован на 800 тысяч рублей.

«Особый порядок» вынесения приговора Оглоблину объяснялся показаниями, которые он дал против предшественника Шамарина — бывшего начальника Главного управления связи (ГУС) и замначальника Генштаба ВС генерал-полковника Халила Арсланова. В 2019 году Арсланову предъявили обвинение во взяточничестве и хищении (ст. 159 УК), а рассматривать дело в суде начали через несколько месяцев после вынесения приговора Оглоблину.

Шамарин продолжает категорически отрицать свою вину. По его словам, он не имеет никакого отношения к госзаказам Минобороны пермскому телефонному заводу, поскольку перечень продукции в таких контрактах составляется по заявкам из войск и органов военного управления, а потом утверждается начальником Генштаба. Сам же Шамарин, как он утверждает, просто подписывал соглашения. Соответственно, по его версии, представители «Телты» просто не имели резона платить ему взятку, а уголовное преследование было начато, чтобы убрать его с должности.

Меру пресечения генералу избирал 235-й гарнизонный военный суд. Защита Шамарина, как пишет «Ъ», просила отправить его под домашний арест, но в итоге он оказался под стражей в спецблоке СИЗО «Матросская тишина» (он же «Кремлевский централ»).

Аресты в Минобороны

Шамарин стал четвертым высокопоставленным представителем Минобороны, арестованным за последний месяц. Ранее в СИЗО были отправлены замминистра обороны Тимур Иванов, начальник главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенант Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией Южного военного округа Иван Попов.

Иванову и Кузнецову вменяется получение взятки в особо крупном размере. Попов арестован по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), обвинение ему пока не предъявлено.

По версии следствия, Иванов получал крупные взятки в виде услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По данным «Коммерсанта», общая сумма взятки, полученной Ивановым с 2018 по 2023 год, составила 1,185 млрд рублей.

Юрий Кузнецов, как считает следствие, получил от знакомого предпринимателя Левы Мартиросяна взятку на общую сумму 30,5 млн рублей за помощь в заключении госконтрактов на оказание гостиничных услуг стоимостью 372 млн рублей. Ивану Попову вменяется участие в организации продаже 2 тыс. тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства укреплений 58-й армии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не считают аресты высокопоставленных представителей Минобороны по делам о коррупции «кампанейщиной». По его словам, борьба с коррупцией — это не кампания, а последовательная и постоянная работа.