Аресту замглавы Генштаба Вадима Шамарина предшествовали серьезные проблемы в области связи, с которыми сталкивались российские военные с начала боевых действий на Украине. Об этом заявил Инфо24 обозреватель газеты «Комсомольская правда» и полковник в отставке Виктор Баранец.

«С самого начала операции были две проблемы, в которых мы провалились. „А“ — это беспилотники, которых катастрофически не хватало, и „б“ — это связь, о которой плакали солдаты и офицеры в окопах», — сказал Баранец, указав, что серьезные проблемы со связью в российской армии были и раньше.

Советник начальника Генштаба, адмирал Игорь Касатонов в разговоре с Инфо24, напротив, назвал Шамарина «отличным специалистом высокого уровня». По мнению собеседника, очередной арест высокопоставленного офицера Минобороны может стать опасной тенденцией, которая окажет негативное влияние на настроения в рядах Вооруженных сил.

Военный суд арестовал Вадима Шамарина 22 мая. Генерал-лейтенанту вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК, максимальное наказание — 15 лет лишения свободы).

По версии следствия, в период с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора «Пермского телефонного завода «Телта»» Алексея Высокова и главного бухгалтера предприятия Елены Гришиной. Как утверждает СК, такая сумма была назначена за увеличение объема продукции по госконтрактам для нужд Минобороны и «общее покровительство».

В деле Шамарина могут появиться новые эпизоды и фигуранты, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Собеседники телеграм-канала BRIEF утверждают, что новые задержания по делу генерала ожидаются «еще до конца мая».

Помимо Шамарина, за последний месяц под арестом по коррупционным делам оказались еще три генерала армии — замминистра обороны Тимур Иванов, начальник управления кадров Минобороны Юрий Кузнецов и бывший командующий 58-й армией ВС России Иван Попов. Иванову и Кузнецову вменяют получение взятки в особо крупном размере. Попова арестовали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.