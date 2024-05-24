Военные следователи предъявили обвинение в мошенничестве экс-командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Его адвокат Сергей Буйновский сообщил ТАСС, что вину Попов не признает.

«Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — сказал адвокат.

Попов был арестован 17 мая по подозрению в мошенничестве. Согласно версии следствия, генерал причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката стоимостью более 130 млн рублей.

Конструкции были закуплены военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи и предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений, говорила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Попов сейчас содержится в СИЗО. Адвокат сообщил, что 24 мая 2-й Западный окружной военный суд рассмотрит жалобу на арест. О желании смягчить меру пресечения генералу говорили и в Следственном комитете.

Что известно о Попове

Иван Попов летом 2022 года командовал российскими войсками в районе Балаклеи (Харьковская область), через год в качестве командующего 58-й общевойсковой армией ЮВО генерал руководил обороной на Запорожском направлении, где ВСУ нанесли основной удар. Контрнаступление было успешно отбито.

В июле 2023 года генерал Попов был отстранен от командования 58-й армией. Сам он связывал такое решение с тем, что он, по его словам, не смалодушничал и прямо заявил более высокому командованию о проблемах в армии.

По данным телеграм-канала Mash, после отстранения Попова «отправили в Сирию, а через некоторое время вызвали в Москву на допрос по делу о мошенничестве в особо крупном размере».

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в разговоре с RTVI назвал «полным бредом» версию о том, что Попов участвовал в продаже металлоконструкций. По словам парламентария, они обычно не используются для строительства укреплений. Военные блогеры, комментируя арест генерала, также отметили, что он пользовался популярностью среди личного состава.