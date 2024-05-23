Доход начальника департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны России Владимира Вертелецкого, арестованного по делу о злоупотреблении полномочиями, увеличился с 1,7 млн рублей в 2019 году до 3,7 млн рублей в 2020-м. Соответствующие данные привела «Лента.ру», проанализировав сведения из деклараций офицера за 2013-2020 годы.

Как пишет издание, в 2013 году Вертелецкий и его супруга владели двумя иномарками — Volkswagen и Kia. Также в пользовании пары была квартира площадью 60,6 кв. м и гараж площадью 18 кв. м.

«Заработал Вертелецкий за этот период миллион рублей, а его жена — 427 тыс. рублей. За шесть лет, к 2020 году, разительных изменений в декларациях зафиксировано не было», — отмечает «Лента.ру».

В 2020 году доход Вертелецкого резко увеличился. Тогда офицер задекларировал 3,7 млн рублей, а также 256 тыс. рублей, заработанные его женой. Как пишет «Лента.ру», в том же году начальник департамента Минобороны стал собственником Audi Q7.

Об аресте Владимира Вертелецкого Следственный комитет России (СК) сообщил 23 мая. Ему вменяют злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. По версии следствия, в 2022 году Вертелецкий принял невыполненные работы по госконтракту, причинив государству ущерб на сумму более 70 млн рублей.