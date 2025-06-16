Банк ПСБ подал заявление о признании банкротом бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, который находится под стражей по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Соответствующая информация размещена в картотеке Арбитражного суда Москвы.

Иск был подан 11 июня, дата заседания пока не назначена. Заявителем указан ПАО «Банк ПСБ», а должником — Иванов Тимур Владимирович. Других данных не приводится.

Один из адвокатов Иванова — Денис Балуев — подтвердил ТАСС планы банка начать процедуру банкротства в отношении экс-замминистра обороны. По его словам, такое решение связано с обеспечительными мерами, которые были наложены в том числе на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и его семьи.

«Недвижимость в [коттеджном поселке в Московской области] „Раздоры“ — дом с участком — куплены в кредит, под залог другой квартиры, на Поварской [улице]. Из-за ареста всего имущества и счетов этот кредит перестал обслуживаться, и банк воспользовался процедурой, предусмотренной ст. 213.5 Закона о банкротстве (заявление конкурсного кредитора или уполномоченного органа о признании гражданина банкротом)», — пояснил Балуев.

В разговоре с РБК адвокат Иванова Мурад Мусаев уточнил, что его подзащитный не может обслуживать кредит, поскольку уже больше года находится под стражей и «все его имущество арестовано».

«Очевидно, по этой причине банк и обратился в суд», — добавил он.

Тиму Иванов был арестован в апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны.

В сентябре ТАСС писал, что дело в отношении экс-замминистра связано со строительством трех кадетских корпусов «Олимпситистроем». В ходе проверки строительства были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млн рублей. Согласно версии следствия, Иванов получил от Фомина взятку за преференции «Олимпситистрою».

В начале октября Иванову предъявили новое обвинение в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК) по двум эпизодам. Первый связан с растратой более 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц» путем перечисления на счета иностранных компаний под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты. Во втором эпизоде речь идет о растрате 200 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы, которые были оплачены через дочернюю структуру Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед».

18 апреля 2025 года Мосгорсуд продлил арест Иванову до 23 июля. Свою вину экс-замминистра обороны не признает.