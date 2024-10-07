Бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову предъявили новое обвинение в крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Иванову вменяется два эпизода. Первый связан с растратой более 3 млрд рублей банка «Интеркоммерц» путем перечисления на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» под видом заключения договоров купли-продажи иностранной валюты, рассказал источник агентства.

Во втором эпизоде речь идет о растрате 200 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы. По словам собеседника ТАСС, паромы были оплачены через дочернюю структуру Минобороны «Туринвест сервисиз лимитед».

По данным агентства, показания на Иванова по делу о растрате средств банка «Интеркоммерц» дал его бывший подчиненный Антон Филатов, арестованный в апреле 2024 года. Экс-замминистра отрицает новые обвинения.

Филатов был руководителем нескольких подведомственных Минобороны компаний. До 2019 года он работал в компании «Оборонлогистика», одним из кураторов которого был Тимур Иванов.

Дело о хищении средств «Интеркоммерца» на сумму более 3 млрд рублей было возбуждено еще в марте 2016 года в отношении бывшего председателя правления банка Александра Бугаевского и «неустановленных лиц».

В ноябре 2018 года Филатова задержали по подозрению в пособничестве в растрате и поместили под домашний арест. Затем меру пресечения смягчили на подписку о невыезде. При этом Филатов неоднократно выезжал за границу по работе с согласия следователя. В апреле его задержали в аэропорту Шереметьево по возвращении из командировки в Китае и поместили под стражу.

Тимура Иванова арестовали в апреле по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также проходят директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В сентябре стало известно, что уголовное дело в отношении Иванова связано со строительством трех кадетских корпусов «Олимпситистроем». При проверке строительства были выявлены недоделки и невыполненные работы на сумму 2,18 млн рублей. По версии следствия, Иванов получил от Фомина взятку за преференции «Олимпситистрою».