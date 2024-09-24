Уголовное дело бывшего замминистра обороны Тимура Иванова связано с хищением денежных средств при строительстве трех кадетских корпусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Тимур Иванов и другие фигуранты обвиняются в хищении при строительстве трех кадетских корпусов, два из которых Омский и Кемеровский», — уточнили собеседники агентства.

По их информации, ущерб по делу Иванова составил 2 млрд 184 млн рублей. Работы на эту сумму не были выполнены должным образом по итогам проверки, уточнили правоохранители. Согласно документам, общая стоимость строительства трех корпусов по смете составляла 14 млрд рублей.

Как отмечает следствие, все три кадетских корпуса строились фирмой «Олимпситистрой» под руководством Александра Фомина, которого обвиняют в даче взятки экс-замминистра. Он, в свою очередь, «активно содействует следствию», сообщало РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

По данным следствия, Иванов получил взятку за заключение контрактов на выгодных условиях для «Олимпситистрой» при строительстве трех корпусов. Кроме того, экс-замминистра обеспечил индексацию каждого из объектов на 10% от верхней стоимости, отметили в органах.

Сам же Иванов заявил, что индексация происходила из-за увеличения фактических объемов строительства. По его словам, все три корпуса были введены в эксплуатацию и уже работают.

В судебных документах дела Иванова также говорится об аресте земельного участка площадью 82 тыс. кв. метров, загородного дома площадью 2,5 тыс. кв. метров и бани в Тверской области на 420 кв. метров, отмечает РИА Новости.

По информации агентства, кадастровая стоимость участка составляет порядка 44 млн рублей, дома — 38,6 млн рублей. Сообщается, что указанное имущество оформлено на ООО «Волжский берег», руководителем которого является еще один обвиняемый по делу Сергей Бородин.

Согласно материалам дела, следствие учитывает строительство дома и бани как взятку.

Накануне суд арестовал по делу Иванова два нежилых помещения особняка в Чистом переулке в Москве. Кадастровая стоимость одного из них составляет 73 млн рублей. Кроме того, суд арестовал по делу бывшего замминистра 43 банковских вклада в трех российских банках.

Тимура Иванова арестовали в апреле по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) путем получения «услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин. Иванов вину не признает.