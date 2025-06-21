В отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова возбуждено еще одно уголовное дело — о получении взятки на сумму более 152 млн рублей от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина, передает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.

В сообщении агентства уточняется, что Иванову вменяют ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение особо крупной взятки должностным лицом, а Фомину, соответственно, — ч. 5 ст. 291 УК РФ — дачу взятки в особо крупном размере. Новое дело на экс-замглавы Минобороны завели еще в конце мая, но известно об этом стало только сейчас.

До этого Иванову уже предъявили обвинение в получении от Фомина взятки на сумму более 1,185 млрд рублей. Следственный комитет сообщал, что расследование этого дела планируется завершить летом 2025 года, чтобы к осени передать материалы в суд для рассмотрения по существу. Третьим фигурантом является бизнесмен Сергей Бородин, который заключил сделку со следствием. Фомин тоже дал признательные показания и сотрудничает с СК.

В Следкоме считают, что в рамках «доверительных отношений» Фомин бесплатно предоставлял Иванову товары и организовывал работы по ремонту и реконструкции зданий. Кроме того, как следует из материалов дела, глава «Олимпситистроя» способствовал тому, чтобы генерал получил «взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания услуг имущественного характера».

По данным следствия, с октября 2018 года по конец 2023 года Иванов с другими фигурантами и неустановленными лицами получил от Фомина, представителей «Олимпситистроя» и «Оборонспецстроя» услуги имущественного характера на сумму, эквивалентную взятке в особо крупном размере.

По третьему уголовному делу Иванову вменяют растрату свыше 216 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы и вывод более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Фигурантами также являются бывший подчиненный экс-замминистра Антон Филатов, бывший председатель правления «Интеркоммерца» Александр Бугаевский и топ-менеджер банка Феликс Нойберг, имеющий гражданство Германии и Израиля.

Бугаевский и Нойберг заочно арестованы и объявлены в международный розыск. Материалы уголовного дела в их отношении выделены в отдельное производство, в его рамках 23 июня в Мосгорсуде состоятся прения сторон, а 3-4 июля должен быть оглашен приговор.

Напомним, недавно Промсвязьбанк подал в суд иск о признании Иванова банкротом в связи с непогашенным кредитом на крупную сумму. Один из адвокатов бывшего заместителя министра обороны пояснил, что это решение связано с обеспечительными мерами, которые были наложены в том числе на арестованные в рамках уголовных дел активы и недвижимость Иванова и его семьи.