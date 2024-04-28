Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного замминистра обороны Тимура Иванова 51-летнего Антона Филатова по подозрению в растрате средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Об этом свидетельствует карточка дела на портале судов столицы.

По информации суда, заседание состоялось 26 апреля. За преступления, в которых обвиняют Филатова, предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. О какой сумме растраты идет речь, не сообщается.

По данным «Коммерсанта» («Ъ»), следствие настаивало на заключении Филатова под стражу, поскольку допускало его попытку скрыться, уничтожить улики или оказать давление на свидетелей. Судья отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца.

Как сообщили «Интерфаксу» в суде, арест Филатова не связан с делом Тимура Иванова.

Как пишет «Ъ», Антону Филатову уже вменялось аналогичное обвинение (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в конце 2018 года, когда он руководил фирмой «Оборонлогистика». Информация об этом есть и в картотеке на портале судов. Тогда бизнесмена решили оставить под домашним арестом. В результате решение обжаловали не только его адвокаты, но и Генпрокуратура.

По данным газеты, в 2018 году дело в отношении Филатова было связано с закупками для нужд Минобороны России. Гособвинение считало, что у следствия не было достаточных оснований и доказательств для возбуждения уголовного дела против него.

Антон Филатов родился в 1972 году в Московской области, закончил Московский инженерно-физический институт. С 1995 по 2001 год работал на предприятиях атомной промышленности, а затем с 2002 года на протяжении восьми лет занимал руководящие должности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, после чего на время уходил в коммерцию.

В 2012 году недолго занимал пост советника заместителя председателя правительства Московской области Тимура Иванова. С 2013 года стал занимать руководящие должности на предприятиях, подведомственных Минобороны. В частности, Филатов работал в компаниях «1470 УМТО», «Спецтранслизинг» и «Оборонлогистика».