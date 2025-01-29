Прокуратура заявила о наличии секретных документов, содержащих гостайну, в деле бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в растрате более 200 млн при закупке паромов для Керченской переправы и хищении почти 4 млрд млрд рублей у банка «Интеркоммерц». В связи с этим обвинение попросило передать дело на рассмотрение в Мосгорсуд, сообщает РБК.

Соответствующее ходатайство было подано 29 января на предварительном слушании по делу Иванова в Хамовническом суде Москвы. В связи с наличием секретных документов дело должно рассматриваться в закрытом от СМИ и публики режиме, считает прокуратура. Судья Мария Сырова удовлетворила ходатайство.

Защита считает, что процесс должен быть гласным. «Дело расследуется десять лет, и информация по нему была в СМИ», — сказал адвокат Иванова Мурад Мусаев (цитата по «Интерфаксу»).

В 2015 году компания «Оборонлогистика», работу которой Иванов тогда курировал как руководитель АО «Оборонстрой», закупила два парома для Керченской переправы за €12,5 млн через офшорную компанию «Туринвест сервисиз лимитед». Кредит на покупку выдал банк «Интеркоммерц».

Банку компенсировали потраченную на паромы сумму из бюджета спустя несколько месяцев по более высокому курсу. По версии следствия, в результате сделки государству был причинен ущерб на сумму 216 млн рублей из-за разницы в курсе евро.

Второй эпизод дела связан с растратой около 4 млрд рублей. Помимо Иванова, по нему проходят его бывший подчиненный, экс-руководитель «Оборонлогистики» Антон Филатов и бывшие топ-менеджеры банка «Интеркоммерц», объявленные в розыск. Следствие считает Иванова и Филатова причастными к выводу €45 млн из «Интеркоммерца» в 2016 году через фиктивные договоры купли-продажи валюты у банка.

Иванову также вменяется взятка в размере 1,2 млрд рублей путем получения «услуг имущественного характера» при проведении работ для нужд Минобороны. Экс-замминистра обороны находится под арестом с апреля 2024 года, он отрицает все обвинения.