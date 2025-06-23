В рамках досудебного соглашения о сотрудничества учредитель агрокомплекса «Русское село» Сергей Бородин дал показания по новому эпизоду взятки в отношении экс-заместителя министра обороны России Тимура Иванова, а также главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Предметом взятки Иванову стали заем и уставной капитал агрокомплекса Бородина, выяснило агентство.

«В качестве способа дачи взятки Тимуру Иванову следствие рассматривает предоставление тульским ООО «Проопт» процентного безналичного займа в размере свыше 122 млн рублей сельскохозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс «Русское село», учредителем которого является Бородин Сергей Владимирович», — говорится в документах.

Кроме того, в релизе говорится, что предметом взятки Иванову следствие считает уставной капитал сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей, которые на расчетный счет компании были внесены Бородиным.

ТАСС отмечает, что после возбуждения дела в отношении Иванова и Фомина по новому эпизоду взятки компания «Проопт» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о расторжении договора с «Русским селом». На 27 июля назначено судебное заседание по этому иску.

Адвокаты Иванова в свою очередь подтвердили ТАСС подлинность документов, но от комментариев отказалась.

Согласно данными ЕГРЮЛ, основной вид деятельности одной из компаний Бородина — переработка и консервирование овощей и грибов. За 2024 год прибыль его компании составила более 7,3 млн рублей, а выручка — более 166 млн рублей.

21 июня ТАСС со ссылкой на материалы следствия писал, что в отношении Иванова возбуждено еще одно уголовное дело — о получении взятки на сумму более 152 млн рублей от главы «Олимпситистроя» Александра Фомина. До этого экс-замглавы Минобороны уже предъявили обвинение в получении от Фомина взятки на сумму более 1,185 млрд рублей. Следственный комитет сообщал, что расследование этого дела планируется завершить летом 2025 года, чтобы к осени передать материалы в суд для рассмотрения по существу. Третьим фигурантом является бизнесмен Сергей Бородин, который заключил сделку со следствием. Фомин тоже дал признательные показания и сотрудничает с СК.