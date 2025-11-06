Пресненский суд Москвы отклонил ходатайства о расширении круга участников в деле об изъятии имущества у экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Общая стоимость оспариваемых активов превышает 1 млрд рублей, пишет «Коммерсант».

В ходе предварительного заседания адвокат Иванова, Александр Марченко, ходатайствовал о привлечении к делу в качестве третьих лиц троих малолетних детей гражданской жены чиновника, Марии Китаевой, а также их совместной несовершеннолетней дочери.

Защита настаивала, что прокурорский иск, по сути, ставит под угрозу единственное жилье этих детей — подмосковный дом в поселке Раздоры, где они проживали до ареста Иванова. Адвокат также просил привлечь к процессу органы опеки для защиты прав несовершеннолетних.

Однако судья сочла эти ходатайства необоснованными, указав, что законные представители детей (их матери) уже являются ответчиками по делу, что достаточно для защиты их интересов.

Также суд отклонил ходатайство о вступлении в дело нового владельца автомобиля Chevrolet Suburban, который в апреле 2024 года была вынуждена продать бывшая супруга Иванова, Светлана Захарова. Покупатель, Евгений Середа, даже подал отдельный иск о снятии ареста с транспортного средства, так как не смог зарегистрировать его на себя.

Однако прокурор возражала против его участия, заявив, что договор купли-продажи «никем не подтвержден», а вступившего в силу судебного решения о правах Середы на автомобиль нет. Суд согласился с этой позицией.

Этот гражданский иск Генпрокуратуры — логическое продолжение уголовного дела. Надзорное ведомство требует обратить в доход государства имущество на общую сумму 1,239 млрд рублей, которое, по его версии, было приобретено Тимуром Ивановым на средства, полученные коррупционным путем, и оформлено на подставных лиц.

В число ответчиков, помимо самого Иванова, Китаевой и Захаровой, входят его отец, считающийся доверенным лицом бизнесмен Сергей Бородин, водитель, а также несколько компаний.

Прокуратура установила, что на этих лиц были записаны многочисленные активы, включая элитную недвижимость (усадьбу XIX века в Москве, имение в Тверской области), автомобили и технику (десятки машин, включая раритетные и коллекционные модели, мотоциклы, судно), крупные суммы наличных, изъятые при обысках.

Свидетели, в том числе те, на кого было оформлено имущество, подтвердили, что его реальным владельцем являлся Иванов. Аналогичные данные предоставила военная контрразведка ФСБ.

Адвокат Александр Марченко оспаривает иск, называя его необоснованным. Он заявляет, что:

стоимость имущества завышена, так как независимая оценка не проводилась;

прокуратура не учла все законные доходы фигурантов, в частности, не запросила данные из ФНС за 2017-2019 годы;

часть имущества (например, земля в Архангельском) была получена на льготных условиях, а дом в Раздорах куплен в кредит, что, по мнению защиты, исключает его «коррупционное» происхождение.

Рассмотрение иска по существу намечено на 26 ноября.

Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов, занимавший этот пост с 2016 по 2024 год, был осужден в июле 2025 года. Суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей по делу о растрате средств при закупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Параллельно с этим, как сообщал ТАСС, было начато следствие по второму уголовному делу, где ему инкриминируют получение взяток, отмывание денег и незаконное хранение оружия.