Бывшему заместителю главы Минобороны Тимуру Иванову могут предъявить два новых обвинения, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, новые обвинения в отношении Иванова связаны с показаниями учредителя агрокомплекса «Русское село» Сергея Бородина, ранее заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве. В конце июня ТАСС писал, что бизнесмен дал показания на экс-замглавы Минобороны. Они связаны с эпизодом взятки, предметом которой стали заем и уставной капитал агрокомплекса Бородина.

О том, что Иванову могут предъявить новые обвинения, также сообщил РБК. Издание отметило, что 21 июля Мосгорсуд удовлетворил ходатайство Следственного комитета (СК) оставить бывшего замминистра под стражей еще на три месяца по делу о получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).

В ходе заседания, которое проходило в закрытом режиме, представитель следствия заявил, что завершает сбор доказательств по еще двум «тяжким преступлениям», которые мог совершить Иванов, передает РБК. Уголовное дело по ним еще не заведено.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев считает, что это «такие же надуманные истории, как и те, что были до этого». «Пока, к сожалению, больше знать не можем», — сказал он в разговоре с РБК.

1 июля Мосгорсуд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Суд также назначил экс-замминистра штраф в размере 100 млн рублей и запретил ему занимать государственные должности в течение четырех лет после освобождения.

Кроме того, в доход государства будут обращены арестованные активы Иванова и его семьи на сумму свыше 2,5 млрд рублей. По данным Mash, речь идет в частности о квартире на Поварской улице в Москве, жилом доме в Красногорске, наличных деньгах и средствах на банковских счетах.