Мосгорсуд приговорил бывшего замминистра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима по уголовному делу о растрате более 200 млн рублей и отмывании 4 млрд. Это решение касается только одного уголовного дела из трех, которые рассматриваются в отношении Иванова. Как на приговор отреагировали военные блогеры — в подборке RTVI.

Военный эксперт Борис Рожин (Colonelcassad)

Конечно, хорошо, что государство решилось вскрыть этот гнойник и полетели большие погоны, занимавшиеся воровством и коррупцией. Но все же приговоры виновным кажутся несколько недостаточными. В условиях отсутствия смертной казни <…> за подобные художества хотелось бы видеть сроки от 25 лет и выше.

Разворуй всю армию, сядь на 13 лет, да еще и уверен, что будет сидеть очень хорошо и с условиями.

Желаем плохой отсидки.

Военный блогер Кирилл Федоров

Какие к черту 13 лет за госизмену, повлекшую особо тяжкие последствия для государства? Или подрыв обороноспособности это не госизмена, а коррупция?

Военкор Александр Коц

С одной стороны, 13 лет — это немало. С другой, в военное время оборотней в погонах было бы неплохо судить, как изменников Родине.

Alex Parker Returns

Пускай это как обычно полумеры. Но кто бы еще два года назад мог представить, что заместитель министра обороны сядет на 13 лет.

Увы, китайский опыт борьбы с коррупционерами [смертная казнь — прим. RTVI] нам пока только снится…

13 лет за участие в разворовывании армии в период тяжелейшей войны.

Военный блогер Сергей Колясников (ZERGULIO)

Вообще, смех, конечно. 13 лет за 4 млрд рублей. Через пять выйдет? <…> Лучше бы, по законам военного времени, трибунал и к стенке. Можно у его же собственного особняка, он кирпичный. А так сейчас пойдут по верхам ходоки рассказывать, какой Тимур Иванов мудрый и опытный, как он нужен на СВО. Еще и соскочит.