Заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин подал в Пресненский суд Москвы ходатайство об обращении в доход государства имущества экс-заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом стало известно 20 августа из данных на официальном портале столичных судов общей юрисдикции.

Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, из принятого судом многостраничного документа, подготовленного прокуратурой, следует что, занимая государственные должности, Иванов систематически скрывал доходы, полученные коррупционным путем, которые существенно превышали его официальные заработки. В связи с этим все указанные активы подлежат конфискации в доход государства.

Речь идет не только о сотнях миллионов рублей, обнаруженных на счетах чиновника, но и о многочисленных объектах недвижимости, коллекции автомобилей премиум-класса, драгоценностях, эксклюзивных часах и других ценностях.

Формально на самого Иванова было зарегистрировано незначительное количество активов. Основную часть собственности он распределил между родственниками, включая бывшую супругу и нынешнюю сожительницу. Согласно имеющейся информации, часть ценностей также была передана доверенным лицам. Точная сумма исковых требований официально не раскрывается, однако, по данным собеседников «Коммерсанта», общая стоимость активов может достигать миллиардов рублей.

В июле Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 100 млн рублей. Обвинительный приговор вынесен по двум эпизодам крупномасштабных хищений: присвоению 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» в 2016 году и растрате 216,6 млн рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы в 2015 году. Ему также запретили занимать государственные должности в течение четырех лет после освобождения и лишили полученных ранее госнаград, в том числе двух орденов «За заслуги перед Отечеством» третьей и четвертой степени.

В настоящее время расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра, арестованного в апреле 2024 года, находится на завершающей стадии. Ему уже предъявлены обвинения в получении взяток на общую сумму 1,185 млрд рублей. Помимо этого следствие планирует добавить к делу еще два эпизода коррупционной деятельности на сумму около 200 млн рублей.

Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу. В июне 2024 года стало известно, что его освободили от этой должности в связи с утратой доверия.