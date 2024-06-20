Обвиняемого в получении взятки Тимура Иванова освободили от должности замминистра обороны России в связи с утратой доверия, следует из реестра, размещенного на правительственном портале «Госслужба».

В документе указано, что Иванова уволили на основании п. 1.1 ч. 1 ст. 37 закона о госслужбе. В этом пункте говорится об утрате доверия к гражданскому служащему «в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции».

В конце апреля ТАСС и РБК со ссылкой на источники писали, что Сергей Шойгу, который на тот момент еще занимал пост министра обороны, отстранил своего заместителя от должности. Адвокат Иванова Мурад Мусаев позже подтвердил, что его подзащитный «временно отстранен» от должности.

Вечером 20 июня Мусаев подтвердил увольнение Иванова. В разговоре с РИА Новости он заявил, что это не связано с уголовным делом экс-замминистра и «это не увольнение в связи с утратой доверия». Когда именно уволили бывшего чиновника, юрист не уточнил.

Тимура Иванова арестовали 23 апреля, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). ТАСС писал, что его подозревают в получении взятки в размере не менее 1 млн рублей. «Коммерсантъ» отмечал, что речь идет о сумме 1,185 млрд рублей.

Богатейший и заслуженный. Что известно о замминистра обороны Тимуре Иванове

По версии следствия, Иванов получал взятки в особо крупном размере «в виде оказания услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

Следственный комитет (СК) России считает, что в период с 2018 по 2023 годы подконтрольные Фомину фирмы бесплатно занимались строительством и реставрацией недвижимости для Иванова и его семьи в обмен на выгодные заказы от Минобороны.

В частности, «Олимпcитиcтрой» и аффилированная с ним компания «Оборонспецстрой» вложили около 800 млн рублей в строительство резиденции в деревне Панкратово на берегу Волги в Тверской области. Еще около 400 млн рублей было выделено на реставрацию здания городской усадьбы ХIХ века в Чистом переулке в Москве, утверждают в ведомстве.

Мосгорсуд 8 мая не отпустил Иванова под домашний арест. Заседание проходило в закрытом режиме. На этом настоял следователь, мотивировав это необходимостью сохранить тайну следствия в период первичного сбора доказательств по уголовному делу. Сам обвиняемый участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО «Лефортово».

По данным «Коммерсанта», защита просила перевести Иванова под домашний арест в квартиру в центре Москвы или в загородный дом на Рублевском шоссе. Адвокат Денис Балуев объяснял ТАСС, что смягчение меры позволило бы «более активно участвовать в следственных действиях с доверителем.

В качестве смягчающих обстоятельств защита указывала наличие у Иванова пятерых детей, званий героя ДНР и ЛНР, а также государственных наград. Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами Иванова, их несли два человека. Следователь и прокурор выступили против освобождения замминистра из СИЗО.

20 июня Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста Иванову и Бородину до 23 сентября.