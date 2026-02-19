Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов, который был осужден за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», подал иск к Министерству обороны из-за игнорирования просьбы заключить с ним контракт и отправить в зону СВО, передает ТАСС.

Согласно документам, имеющимся в распоряжении агентства, помимо министерства, ответчиками в иске указаны военный комиссариат Москвы и Единый пункт отбора на военную службу по контракту по Москве.

В иске говорится, что Иванов обратился в Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве с заявлением о желании заключить контракт на прохождение военной службы в зоне СВО на любой воинской должности. Заявление было отправлено в Мещанский суд Москвы.

ТАСС отмечает, что его обращение было направлено по почте и получено адресатом в ноябре 2025 года, однако никакого ответа он не получил. Ивано считает, что ответчики совершили бездействие, которое бывший замминистра обороны просит суд признать незаконным.

Иванов в июле 2025 года уже подавал заявление об отправке в зону боевых действий на должность, которая соответствует его воинскому званию майора. В октябре он получил отказ, где было сказано, что в «группировке «Запад» отсутствуют должности по его воинской специальности». Тогда экс-замглавы ведомства повторно подал заявление, в котором выразил готовность служить на любой должности и в любом звании.

Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны в 2016-2024 годы. В июле 2025 года суд вынес ему приговор: 13 лет колонии и штраф в 100 млн рублей. Иванов признали виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

После задержания Иванов был уволен с военной службы указом президента. Основанием послужила утрата доверия.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Тимура Иванова банкротом и ввел процедуру реализации принадлежащего ему имущества.