Бывшего замглавы Минобороны Тимура Иванова, который выразил готовность отправиться в зону СВО штурмовиком, вряд ли стоит туда отправлять. Таким мнением в беседе с RTVI поделился военный блогер Алексей Живов. Иванов осужден на 13 лет колонии по делу о растрате и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

«Мое мнение: столь одиозных в политическом контексте бывших военных менеджеров, с которыми связывают уже доказанные в отношении Тимура Иванова серьезные хищения в российской армии — безусловно, повлиявшие на нашу обороноспособность и, как следствие, приведшие к избыточным потерям во время выполнения боевых задач, — нельзя отправлять в зону СВО, давая им шанс как-то себя обелить,», — заявил Живов.

Он также выразил сомнение в том, что «человек с такими огромными связями», как Иванов, которого «знает буквально каждый генерал нашей армии и не только», на самом деле пойдет в штурмовое подразделение.

«Уже было много прецедентов, когда люди как будто бы идут в штурмовики, а на самом деле вовсе даже не там оказываются. Поэтому я бы не стал брать этого человека в штурмовые подразделения», — сказал Живов.

Военблогер добавил, что даже во время Великой Отечественной войны, когда были «действительно очень суровые наказания для офицеров за проступки, за трусость, за невыполнение боевых задач», старший офицерский состав «жалели».

«То есть то, что могли к младшему офицеру применить, к старшим не применяли. Могли просто снять с должности, отправить в тыл, потом вернуть. Как вы понимаете, тогда был гораздо более высокий уровень личной ответственности. А сейчас, как мне кажется, мы не сможем просто обеспечить должного исправления этого человека», — заявил Живов.

Ранее адвокат Иванова Денис Балуев сообщил ТАСС, что бывший замглавы Минобороны России «готов выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения в зоне спецоперации».

По его словам, решение Иванова «абсолютно искреннее и обдуманное». Сейчас, отметил адвокат, эксперты изучают порядок реализации «законного и конституционного права» бывшего заместителя главы Минобороны.

Иванов был заместителем министра обороны в 2016-2024 годы. В июле 2025 года суд вынес ему приговор: 13 лет колонии и штраф в 100 млн рублей. Его признали виновным в растрате при покупке двух паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Как сообщает ТАСС, также завершено следствие по второму делу Иванова, в котором его обвиняют в трех эпизодах получения взяток в особо крупном размере, отмывании денег и незаконном хранении оружия.