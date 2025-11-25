Помещенный в СИЗО бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов был признан банкротом, пишет ТАСС со ссылкой на одного из участников судебного процесса.

«Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ПСБ, признал Тимура Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества», — заявил собеседник агентства.

Как уточняет РИА Новости, суд посчитал обоснованными требования банка ПСБ на сумму около 228 млн рублей и включил их в реестр требований кредиторов подсудимого. При этом 175 млн рублей из заявленной суммы составляют основной долг по кредиту. Кроме того, суд принял решение открыть реализацию имущества Иванова без реструктуризации долга на начальном этапе банкротства.

Подобный порядок применяют в случае наличия неснятой судимости за экономическое преступление. В ходе предыдущего судебного заседания Иванов самостоятельно обратился с ходатайством ввиду отсутствия возможности восстановить свою платежеспособность.

В качестве финансового управляющего Иванова судом был утвержден участник ассоциации «Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» Игорь Минаев.

После поступления иска со стороны банка ПСБ о начале процедуры банкротства адвокат бывшего замминистра обороны Денис Балуев связал требования финансовой организации с обеспечительными мерами, которые были применены к арестованным в рамках уголовных дел активам и недвижимости Иванова и его семьи.

Арест имущества и счетов привел к остановке обслуживания кредита. По данным ТАСС, после расторжения брака и последующего раздела имущества между бывшими супругами во владении Иванова осталась квартира на Поварской улице площадью 300 кв. м., под залог которой ПСБ выдали кредит на 175 млн рублей.

Эту сумму экс-замминистра обороны потратил на приобретение дома с участком в деревне Раздоры, расположенной в Московской области. В то же время, как следует из данных ЕГРН, предоставленных суду представителем ПСБ, находящаяся в залоге у банка квартира по-прежнему остается в собственности Иванова.

В начале ноября «Ъ» писал, что Генпрокуратура требует обратить в доход государства имущество Иванова, общая стоимость которого оценивается в 1,239 млрд рублей. По версии надзорного ведомства, оспариваемые объекты были приобретены за счет средств, полученных коррупционным путем, и впоследствии оформлены на подставных лиц.

Как утверждает сторона защиты, иск Генпрокуратуры является необоснованным, так как независимая оценка стоимости имущества не проводилась, ведомство не учло все законные доходы фигурантов дела, часть оспариваемого имущества была приобретена на льготных условиях, а дом в Раздорах — куплен в кредит, что, по словам адвокатов, исключает возможность «коррупционного» происхождения.

Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 по 2024 год. В 2025 году суд приговорил его к 13 годам колонии и штрафу в 100 млн рублей по делу о растрате средств во время закупки паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».