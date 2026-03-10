Басманный суд Москвы отправил под домашний арест бывшего первого заместителя главы Минобороны Руслан Цаликова из-за проблем со здоровьем, которые препятствуют содержанию в СИЗО. Об этом сообщают ТАСС и «Известия».

«У Руслана Цаликова имеется заболевание, которое входит в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей», — сказал собеседник ТАСС. О какой именно болезни идет речь, он не уточнил.

В перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО, входит более 100 заболеваний и групп заболеваний. В их числе сахарный диабет 1 и 2 типов, новообразования, туберкулез, ВИЧ, болезнь Паркинсона, нарушения надпочечников, эпилепсия, болезни эндокринной системы и др.

Руслана Цаликова задержали 5 марта. По версии следствия, он создал преступное сообщество, участники которого с 2017 по 2024 год занимались хищениями бюджетных средств. Основанием для возбуждения дела против экс-замминистра обороны послужили материалы, собранные СК, ФСБ и МВД.

Цаликова обвинили в создании преступного сообщества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК), 12 эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК), отмывании денежных средств или иного имущества, приобретенного в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК), двух эпизодах получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Источники РБК в правоохранительных органах сообщали, что следствие требовало арестовать экс-чиновника на два месяца.

Ранее Цаликов проходил свидетелем обвинения по первому уголовному делу против экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова, по которому его приговорили к 13 годам колонии. Речь шла о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Цаликова трижды допрашивали в Мосгорсуде со стороны гособвинения по делу Иванова. Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, во время всех следственных действий он давал показания без адвоката. В январе 2025 года агентство уточнило, что Цаликов дал подробные показания, «изобличающие Иванова в противоправных действиях».