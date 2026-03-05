Мещанский районный суд Москвы поддержал отказ военного комиссариата в заключении контракта на отправку в зону военной операции с бывшим заместителем министра обороны Тимуром Ивановым, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Сам экс-замминистра, осужденный на 13 лет колонии по делу о коррупции, заявил о готовности отправиться на СВО в должности рядового на любую вакансию, передает РБК.

«Привилегия, а не индульгенция»

В суде рассматривалось исковое заявление Иванова к об оспаривании бездействия при рассмотрении его заявлении о принятии на контрактную службу. Он просил обязать Министерство обороны заключить с ним контракт на отправку в зону проведения военной операции.

Помимо Минобороны, ответчиками по иску выступили военный комиссариат Москвы и единый пункт отбора на военную службу по контракту. Они просили суд закрыть судебное заседание, ссылаясь на служебную тайну, однако суд отказал в ходатайстве.

Представитель Минобороны в ходе заседания сообщил, что заявление Иванова было рассмотрено, а ответ был направлен в СИЗО в установленный срок. По его словам, закон не обязывает военное ведомство заключать контракт о воинской службе с лицами, содержащимся в местах лишения свободы. «Это не обязанность, а право», — сказал представитель министерства (цитата по «Коммерсанту»).

Суд признал действия ответчиков по иску Иванова законными и отказал Иванову в удовлетворении требований.

«Суд <…> [посчитал], что возможность искупить свою вину перед Родиной и обществом путем заключения контракта для прохождения службы на СВО — это привилегия, а не индульгенция», — говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции.

«Не дают даже права погибнуть»

В ходе заседания Иванов заявил о готовности использовать данное Конституцией право встать на защиту родины. По его словам, в зоне СВО он сможет «при необходимости» искупить вину кровью и погибнуть. Иванов отметил, что знает все условия и требования, предъявляемые к контрактникам и военнослужащим, а также напомнил, что во времена Великой Отечественной войны были штрафбаты. Экс-замминистра указал, что хотел бы служить на передовой «на любой должности рядового специального подразделения „Шторм“».

Иванов привел данные об отправке осужденных на фронт из «официальной статистики, которая публикуется в газетах и показывается по телевидению». По его словам, на СВО было отправлено около 100 тыс. человек, которые были осуждены или находились на этапе следствия.

«Более того, отправлялись на СВО люди, которые убили 50 человек, которые отравили», — заявил экс-замминистра.

Как отметил Иванов, в основном бывшие чиновники, которые были осуждены по схожим с его делом статьям и заключившие контракт, погибли.

«То есть мне на сегодняшний день не дают даже права защитить свою родину и погибнуть, чтобы отстоять свое имя <…>. Формальным основанием является, что я не нужен Министерству обороны», — посетовал осужденный, отметив, что в период нахождения в должности заместителя министра обороны он «был нужен, строил объекты».

Иванов заверил, что находится в хорошей физической форме, и напомнил, что имеет три высших образования, а также является кандидатом наук. Он назвал себя «заслуженным и перезаслуженным».

В то же время Иванов признал, что свое наказание он уже получил:

«У меня отняли все — конфисковали все имущество, у меня ничего не осталось. У меня нет ничего за что я могу биться и по мнению кого-то избежать наказание».

Как Иванов добивался отправки на СВО

Первое заявление о заключении контракта на отправку в зону военной операции Иванов подал в июле 2025 года. Он заявлял о готовности отправиться служить в качестве майора. Тогда Иванову отказали в отправке на СВО, сославшись на отсутствие вакантных должностей по его воинской специальности.

В ноябре 2025-го Иванов подал повторное заявление на отправку в зону СВО, заявив о готовности служить на любой должности и в любом звании. Позже экс-замминистра сообщил, что не получил ответа, и счел, что его просьбу игнорируют. Он подал иск о признании незаконным бездействия при рассмотрении его заявлении о принятии на контрактную службу и отправить его на воинскую службу в зону проведения СВО.

2 марта представитель военного комиссариата Москвы сообщил, что военкомат отказал Иванову в отправке в зону боевых действий. Адвокат экс-замминистра Денис Балуев заявлял, что его подзащитный отказа не получал.

Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 по 2024 год. В июне 2025-го он был приговорен к 13 годам колонии общего режима по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

В ноябре того же года Иванова признали банкротом и открыли процедуру по реализации принадлежащего ему имущества. По данным «Коммерсанта», общую стоимость активов экс-замглавы Минобороны оценивают в 1,2 млрд рублей.