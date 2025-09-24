Экс-замглавы Минобороны России Тимур Иванов может стать обвиняемым по новому уголовному делу о хищениях более 9 млрд рублей из бюджета оборонного ведомства, выделенных на строительство военных объектов в период с 2020 по 2021 год. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Расследование уже привело к аресту первого замминистра строительства ДНР Юлии Мерваезовой, которая, как и несколько других фигурантов, пошла на сделку со следствием, признала вину и дает показания.

Кто еще проходит по делу

Помимо Мерваезовой, фигурантами являются:

Вадим Выгулярный — руководитель «Главного военно-строительного управления №8» (ГВСУ №8);

Евгений Горбачев — экс-руководитель АО «Главное управление обустройства войск» Минобороны;

Андрей Белков — руководитель Главного военно-строительного управления по спецобъектам;

Виталий Прудников — соучредитель ООО «Технострой».

Их обвиняют в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Речь идет о невыполнении работ по госконтрактам на общую сумму более 9 млрд рублей, заключенным в 2020—2021 годах. Средства предназначались для строительства объектов в военных городках Хакасии, Мурманской области, Тывы, для Иркутского суворовского училища и частей РВСН в новосибирском поселке Пашино.

Работы по этим контрактам либо не выполнялись вообще, либо выполнялись частично, а бюджетные средства незаконно выводились через подконтрольные компании.

В частности, по данным «Коммерсанта», Выгулярный перевел контракты на 3 млрд рублей с созданной им компании «Сибирьпромгрупп» на ООО «Крастим», где работал его бывший коллега. При этом работы фактически не выполнялись, а средства были похищены.

Роль Тимура Иванова и «сделки со следствием»

Тимур Иванов, курировавший в Минобороны строительство, уже допрошен по этому делу в качестве свидетеля. Однако, учитывая, что несколько фигурантов пошли на сотрудничество со следствием, его статус может быть пересмотрен в сторону обвиняемого.

Юлия Мерваезова, Евгений Горбачев и Андрей Белков уже заключили досудебные соглашения.

Горбачев в октябре 2024 года был осужден по другому делу о хищении 360 млн рублей в Арктике.

Виталий Прудников, ранее избежавший наказания по другому уголовному делу, уйдя на СВО, был задержан и арестован в августе 2024 года уже по этому делу на 9 млрд.

Андрея Белкова параллельно судят за злоупотребление полномочиями при закупке медицинского оборудования для Минобороны по завышенной цене.

Позиция защиты Тимура Иванова

Адвокат Иванова, Мурад Мусаев, не стал опровергать факт допроса, но заявил, что не видит «законных оснований» для нового уголовного преследования своего подзащитного.

По словам защитника экс-замминистра обороны, известность Иванова делает его «привлекательной мишенью для клеветы» в условиях «конкурса досудебщиков», когда обвиняемые дают показания в надежде на смягчение участи.

Тимур Иванов уже осужден на 13 лет по делу о растрате 4 млрд рублей при покупке паромов для Керченской переправы. Параллельно он знакомится с материалами своего второго уголовного дела, где ему инкриминируют получение взяток на 1,4 млрд рублей, отмывание денег и незаконные операции с оружием. Несмотря на то, что двое его сообщников по тому делу признали вину, сам Иванов свою вину отрицает.