Московский городской суд частично отменил решение нижестоящей инстанции по иску Генеральной прокуратуры к бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Как сообщили в пресс-службе Мосгорсуда, апелляционная инстанция признала законным изъятие большей части имущества, однако вернула ответчику земельный участок и жилой дом.

Заседание проходило в закрытом режиме. Слушателей не пускали даже на оглашение решения, хотя в районном суде дело рассматривалось без подобных ограничений, отмечает РИА Новости.

Поводом для пересмотра стала жалоба, которую 20 января подал первый заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин. Ранее, 5 декабря 2025 года, Пресненский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры частично. Тогда под конфискацию попали активы Иванова, его родственников и доверенных лиц общей стоимостью более 1,2 миллиарда рублей.

Единственным исключением стал автомобиль Bentley Continental GT 2004 года выпуска. Суд установил, что машина была подарена бывшей жене Иванова Светлане Захаровой ее первым мужем по случаю рождения сына, то есть приобретена задолго до брака с экс-замминистра.

Что именно подлежало конфискации

Согласно решению первой инстанции, в доход государства были обращены многочисленные активы, зарегистрированные на Иванова и связанных с ним лиц. В их числе:

• объекты недвижимости — более 40 земельных участков в Карелии, Московской и Тверской областях, имение в Подмосковье, нежилые помещения, усадьба и так называемый «дом Мастера» в Москве, а также особняк в Чистом переулке стоимостью свыше 136 миллионов рублей, оформленный на подконтрольную Иванову компанию «Дворянское гнездо»;

• транспортные средства — около 20 автомобилей, включая раритетные модели, мотоциклы, а также четыре машины бывшей супруги и три автомобиля отца экс-замминистра;

• ценности и предметы искусства — коллекция из 44 элитных часов, 170 ювелирных изделий общим весом более 2,5 килограмма, 30 картин русских и зарубежных художников XIX—XX веков, десять антикварных книг и 26 единиц коллекционного оружия;

• денежные средства — изъятые по месту жительства и службы Иванова 213,7 миллиона рублей, 336,8 тысячи долларов, 186,8 тысячи евро и 100 дирхамов ОАЭ, а также около 27 миллионов рублей с банковских счетов его бывшей жены;

• доли в компаниях — ООО «Гринэнерджи», доли в уставных капиталах «Агрокомплекс Русское село» и «Волжский берег».

В исковом заявлении надзорное ведомство настаивало, что Иванов, занимая пост заместителя министра обороны, действовал вопреки интересам службы. По версии прокуроров, чиновник использовал служебные полномочия для личного обогащения — как своего, так и родственников.

Проверка показала, что Иванов являлся фактическим владельцем нескольких обществ с ограниченной ответственностью и принадлежащего им имущества. Общая стоимость активов, признанных незаконно нажитыми, превысила 1,239 миллиарда рублей, что, по данным Генпрокуратуры, многократно выше его совокупного дохода за 2016—2024 годы.

Другие дела и статус экс-замглавы Минобороны

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года и с тех пор находится в следственном изоляторе. В июле 2025 года Мосгорсуд признал его виновным в хищении денежных средств КБ «Интеркоммерц» и АО «Оборонстрой», а также в их последующей легализации. Экс-замминистра приговорили к 13 годам колонии и штрафу в 100 миллионов рублей. В рамках этого дела у него уже конфисковано имущество на сумму свыше 190 миллионов рублей.

Кроме того, в отношении Иванова расследуется еще одно уголовное дело — о получении взяток в особо крупном размере. По данным следствия, общая сумма незаконного вознаграждения может достигать 1,3 миллиарда рублей. Сам бывший чиновник вину не признает ни по одному из эпизодов.

После задержания Иванов был уволен с военной службы указом президента. Основанием послужила утрата доверия.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал Тимура Иванова банкротом и ввел процедуру реализации принадлежащего ему имущества.