Пресненский районный суд Москвы частично удовлетворил иск Генпрокуратуры об изъятии у экс-замминистра обороны Тимура Иванова и связанных с ним лиц имущества в доход государства, передает ТАСС. Сторона обвинения требовала конфисковать собственность на сумму более 1,2 млн рублей.

В частности, в доход государства изъяли дом в подмосковной деревне Раздоры, который, по словам Иванова, был куплен в кредит под залог московской квартиры на улице Поморская.

Также суд конфисковал усадьбу Калязинском районе Тверской области на берегу Волги с домом площадью 2617 кв. м. Этот объект экс-замминистра добровольно передал в казну. Сторона защиты рассказала изданию, что Иванов не считал усадьбу своим имуществом и полагал, что она должна быть закреплена за государством.

Среди прочего, Генпрокуратура требовала изъять в доход государства ООО «Дворянское гнездо». Бывшая супруга Тимура Иванова — Светлана Захарова — в суде подчеркнула, что этот объект принадлежит ей, поэтому не должен быть обращен в доход государства. Кроме того, она попросила исключить из иска часть ювелирных изделий, наручных часов и три автомобиля, которые, по ее утверждению, не имеют отношения к Иванову.

ТАСС уточнил, что на перечисление активов Светланы Захаровой и гражданской жены Иванова — Марии Китаевой — ушло около получаса. В результате суд не стал изымать их.

Кроме того, Генпрокуратуре отказали в требовании изъять участники в Карелии, зарегистрированные на ООО «Волжский берег», земельные участки в Раздорах, более 266 млн рублей, автомобиль и мотоцикл обвиняемого.

Тимур Иванов занимал должность заместителя министра обороны с 2016 по 2024 год. В апреле 2024-го его задержали, а в июле 2025-го приговорили к 13 годам колонии общего режима и штрафу в 100 млн рублей по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Из материалов дела по иску Генпрокуратуры следует, что активы Иванова, его родственников и ближайшего окружения стали арестовывать через неделю после его задержания. Соответствующие постановления московский суд выпустил 2 мая и 7 мая 2024 года. На данный момент бывший генерал признан банкротом.

Около месяца назад адвокат Иванова Денис Балуев сообщил RTVI, что его подзащитный принял «абсолютно искреннее и обдуманное» решение о своей готовности «выполнять боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения в зоне спецоперации» и имеет на это «законное и конституционное право».

По словам юриста, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине он «был десятки раз за линией» фронта и лично убедился в том, что «люди, заключившие контракт из колонии, воюют люто». С тем, что для осужденных отправка в зону боевых действий стала «лишь способом избежать ответственности», Балуев категорически не согласился.

Военный блогер Алексей Живов, комментируя просьбу Иванова отправить его штурмовиком на СВО, заявил RTVI, что это неудачная мысль. По его словам, «столь одиозных в политическом контексте бывших военных менеджеров, с которыми связывают серьезные хищения в российской армии — безусловно, повлиявшие на нашу обороноспособность и, как следствие, приведшие к избыточным потерям во время выполнения боевых задач, — нельзя отправлять в зону СВО, давая им шанс как-то себя обелить».