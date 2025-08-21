Пресненский районный суд Москвы рассмотрит иск Генпрокуратуры о конфискации в пользу государства активов экс-замглавы Минобороны Тимура Иванова и его окружения стоимостью более 1,2 млрд рублей. В перечень изымаемого имущества включены антикварное оружие, автопарк из 23 машин, 14 мотоциклов, 28 земельных участков, драгоценности и более 40 пар часов, пишут «Коммерсант» и РБК со ссылкой на источники.

В число ответчиков по делу включены как физические, так и юридические лица, связанные с Тимуром Ивановым. Среди них:

его отец Вадим Иванов;

бывшая супруга Светлана Захарова (Иванова);

гражданская жена, телеведущая Мария Китаева;

генеральный директор ООО «Волжский берег» Сергей Бородин;

личный водитель Андрей Петров;

пять юридических лиц, использовавшихся для оформления прав на имущество.

Проверка, проведенная правоохранительными органами, выявила, что общая стоимость активов Иванова составляет 1,239 млрд рублей. Согласно исковому заявлению, данная сумма многократно превышает его официальные доходы за период службы в Минобороны, что свидетельствует о получении средств из незаконных источников, отмечает РБК.

«Коммерсант» со ссылкой на данные ФНС и Минобороны, указывает, что за время службы на посту замминистра Иванов получил официальное денежное содержание в размере 136 млн 894 тыс. 634 рублей. Его бывшая супруга (в браке с 2009 года, расторгнут 26 сентября 2022 года), владелица Metropol Fashion Group и экс-ведущая программы «Снимите это немедленно!», за аналогичный период заработала 274 млн 810 тыс. 12 рублей. При этом с 2022 по 2024 год Захарова (после развода сменившая фамилию) получила лишь 667 тыс. рублей доходов.

Согласно исковым материалам, на имя Тимура Иванова было зарегистрировано 15 объектов элитной недвижимости совокупной кадастровой стоимостью 235,1 млн рублей. В список его активов также включены раритетный автомобиль «ЗИС 110» 1949 года выпуска (150 тыс. рублей) и мотоцикл Harley-Davidson XL1200CX 2017 года (1,1 млн рублей). Установлено, что экс-замминистра является бенефициаром компаний «Дворянское гнездо», «Волжский берег» и «Гермес-Техно» со всеми их активами.

Генеральная прокуратура, в частности, требует конфискации активов Тимура Иванова, включая:

11 земельных участков в Карелии и Подмосковье с объектами недвижимости, среди которых особняк площадью 799 м² (оценочная стоимость 32 млн рублей) и владения в престижном поселке Раздоры (Одинцовский район);

усадьбу в Тверской области на волжском берегу (владение через ООО «Волжский берег») с главным домом площадью 2617 м²;

историческую усадьбу княгини Волконской в московском Чистом переулке (стоимостью свыше 208 млн рублей, оформлена через ООО «Дворянское гнездо»).

Согласно версии некоторых экспертов, подвал этого здания мог быть прототипом квартиры главного героя романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», поскольку писатель некоторое время проживал неподалеку.

Часть имущества, которую надзорный орган требует обратить в госказну, была оформлена на родственников и приближенных лиц экс-замминистра:

На отца Иванова зарегистрированы Cadillac Escalade 2021 года (9,6 млн рублей), мотоциклы MV Agusta Brutale (2,6 млн рублей) и Triumph Thunderbird (200 тыс. рублей) общей стоимостью свыше 12,5 млн рублей.

Бывшей супруге принадлежат Bentley Continental GT (3,5 млн рублей), Mercedes-Benz C220D (6,1 млн руб.) и два автомобиля Chevrolet суммарной стоимостью 31,2 млн рублей.

На водителя оформлены ретро-автомобиль «Газ 13» (200 тыс. рублей) и внедорожник Mercedes-Benz G63 AMG (1 млн рублей).

В рамках иска о конфискации также фигурируют денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму 333 млн рублей, изъятые при обысках по местам работы и жительства Иванова в апреле 2024 года, а также предметы роскоши — ювелирные изделия, дорогие часы и картины — общей стоимостью 235 млн рублей.

В их числе:

ювелирные изделия общим весом свыше 2,5 кг из золота, платины и серебра, украшенные бриллиантами, рубинами, сапфирами, изумрудами и другими драгоценными камнями;

30 полотен, имеющих культурную ценность, созданных как современными авторами, так и мастерами прошлых веков, включая работы Федота Сычкова, Леонарда Туржанского, Адольфа Гебенса;

собрание из десяти антикварных изданий на немецком, французском и русском языках, среди которых «Фауст» 1899 года, книга «Сцены из частной жизни римских цезарей» 1780 года на немецком и произведение маркиза де Сада «Жюстина» 1950 года на французском;

коллекция из 26 единиц старинного оружия, в том числе офицерский кортик Люфтваффе образца 1937 года, саблю французского офицера легкой кавалерии и дульнозарядный пистолет 1879 года калибра 17,4 мм;

более 40 экземпляров наручных, карманных и напольных часов таких брендов, как Cartier, Hublot, Patek Philippe и Chopard.

Дело Тимура Иванова

Тимур Иванов был задержан 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие утверждает, что он совместно с предпринимателем Александром Бородиным незаконно получил 1,185 млрд рублей.

Помимо этого, экс-замминистра обвиняют в переводе около 4 млрд рублей, полученных от банка «Интеркоммерц», на счета иностранных организаций — гонконгской «Туринвест сервисиз лимитед» и «Фромарк инвестментс лимитед».

В июне 2025 года в деле появился новый эпизод, связанный с получением взятки в размере 152 млн рублей от руководителя компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Согласно информации ТАСС, взятка была связана с контрактом на поставку агрокомплексом «Русское село» консервированных овощей и томатной пасты.

По данным агентства, средства были переведены через предоставление тульской фирмой ООО «Проопт» безналичного займа сельскохозяйственному предприятию. Учредитель ООО «Проопт» Сергей Бородин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Приговором от 1 июля Тимур Иванов осужден к 13 годам колонии строгого режима за хищение 216 млн рублей при закупке паромов для Керченской переправы и отмывание 4 млрд рублей через банк «Интеркоммерц». Суд дополнительно взыскал с него штраф в 100 млн рублей.

В ходе судебных прений стороны изложили свои позиции: представители прокуратуры ходатайствовали о назначении Иванову 14,5 лет лишения свободы, в то время как защита настаивала на полном оправдании подсудимого.

В своем последнем слове Иванов признал, что определенные основания для привлечения его к ответственности существуют, однако категорически отверг обвинения в растрате. Он обратил внимание суда на противоречивость позиции следствия, указав, что изначально его действия по закупке паромов были отмечены государственной наградой, и лишь впоследствии их переквалифицировали в преступные деяния.