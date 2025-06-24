Новый эпизод взятки в отношении экс-замглавы Минобороны России Тимура Иванова, а также предполагаемого взяткодателя — главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина, связан с договором о поставках агрокомплексом «Русское село» в магазины одной из розничных сетей в России горошка, огурцов, томатов и томатной пасты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В новом эпизоде [взятки] коррупционного дела Иванова речь идет о заключении контракта на оптовые поставки агрокомплексом «Русское село» на российские прилавки таких овощных консервов, как горошек, огурцы, томаты, а также томатная паста», — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, поставки совершались в магазины одной из розничных сетей. Предположительно, тульское ООО «Проопт» в качестве взятки дало процентный безналичный заем более чем на 122 млн руб. «Русскому селу», учредителем которого является Сергей Бородин. Кроме того, следствие сочло предметом взятки уставной капитал сельхозпредприятия (30 млн руб.), который на расчетный счет компании был внесен самим учредителем.

«В рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием Бородин дал показания на Иванова по новому эпизоду. После возбуждения уголовного дела против Иванова и Фомина компания «Проопт» обратилась в Арбитражный суд Москвы с иском о расторжении договора с «Русским селом»», — отмечает ТАСС.

В отношении бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова возбуждено три уголовных дела, Мосгорсуд рассматривает первое из них, касающееся событий 2015 года. Иванов на тот момент возглавлял АО «Оборонстрой», Филатов был руководителем компании «Оборонлогистика», которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих фигурантов обвиняют в выводе денег из банка «Интеркоммерц» и растрате при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

Также фигурантами дела были бывший глава правления «Интеркоммерца» Александр Бугаевский и топ-менеджер банка Феликс Нойберг, которые имеют гражданства Германии и Израиля. Оба были заочно арестованы, объявлены в международный розыск, а материалы по ним выделили в отдельное производство.

В рамках второго уголовного дела Иванова обвиняют в получении двух взяток на общую сумму свыше 1,3 млрд рублей от бизнесменов Сергея Бородина и соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина. Бородин и Фомин дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Следственный комитет сообщал, что планирует завершить расследование летом 2025 года, чтобы к осени передать материалы в суд.

21 июня стало известно о третьем уголовном деле против Иванова, хотя его возбудили еще в конце мая. Речь идет о получении взятки на сумму более 152 млн рублей. ТАСС узнал, что показания по новому эпизоду дал все Сергей Бородин, предметом взятки стали заем и уставной капитал его агрокомплекса «Русское село».

Накануне прокурор запросил 14,5 лет Иванова, обвиняемого в растрате свыше 216 млн рублей при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». Все активы бывшего замминистра обороны также просят конфисковать в доход государства. Для экс-подчиненного Иванова Антона Филатова обвинение запросило 14 лет колонии.