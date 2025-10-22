Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов хочет поехать служить в зону СВО. Причем осужденный на 13 лет за растрату и вывод около 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» чиновник заявил, что готов воевать простым штурмовиком в любом подразделении российских Вооруженных сил.

Адвокат Денис Балуев, представляющий интересы Иванова, отметил в разговоре с RTVI, что желание его доверителя искреннее, но сам он против этого варианта.

«Действительно, Тимур Вадимович убежден, что он готов выполнить любые боевые задачи в составе любого российского штурмового подразделения в зоне СВО. Это обдуманное и полностью искреннее решение, лишенное даже намека на какой-то пиар».

При этом адвокат подчеркнул, что хотя он и не может отказать своему доверителю в реализации его планов, «однако я воспринимаю это решение без оптимизма».

Как отметил защитник, с начала СВО «я был десятки раз за линией, прекрасно знаю, как проходят службу люди, заключившие контракт из колонии — они воюют люто». При этом адвокат Денис Балуев категорически не согласен, что желание любого осужденного уйти на СВО из мест лишения свободы — «лишь способ избежать ответственности».

Адвокат также отметил, что в настоящее время юристы анализируют порядок реализации «законного и конституционного права» Тимура Иванова, с которым ведутся соответствующие консультации.

«Лично я как человек против этой идеи и уверен, что он попадет в сложнейшие обстоятельства, это билет в один конец», — резюмировал Денис Балуев.