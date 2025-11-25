Экс-заместитель министра обороны России Тимур Иванов, признанный арбитражным судом банкротом, намерен добровольно передать государству часть собственности, которую требует изъять Генпрокуратура, пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о дорогостоящей усадьбе «Панкратово» в Тверской области, оцененной более чем в 800 млн рублей. Следственные органы рассматривают эту недвижимость как взятку, полученную Ивановым.

Пресненский районный суд Москвы с 26 ноября приступает к рассмотрению иска Генпрокуратуры об обращении в государственный доход активов Иванова и лиц, связанных с ним. Надзорное ведомство утверждает, что эти активы были приобретены коррупционным путем.

В рамках этих слушаний Иванов не станет оспаривать изъятие усадьбы «Панкратово». Адвокат экс-министра Мурад Мусаев пояснил, что объект не является и никогда не был собственностью его доверителя, и если основная компания-инвестор («Оборонспецстрой») не будет возражать, то и Иванову нет причин препятствовать.

По версии следствия, в 2021 году Иванов сообщил соучредителю компании-подрядчика Минобороны «Олимпситистрой» Александру Фомину, что для беспроблемного финансирования госконтрактов необходимо обеспечить средствами строительство усадьбы.

Реализацией проекта занималось ООО «Волжский берег», гендиректором которого стал Сергей Бородин — фигура, считающаяся следствием доверенным лицом Иванова. Бородин уже признал вину и дал показания против экс-замминистра.

Финансирование строительства, включавшего два жилых дома, бани, котельную, гаражи, ангар и вертолетные площадки, осуществлялось компанией «Оборонспецстрой» (также связанной с Фоминым) и обошлось в сумму свыше 810 млн рублей. Следственный комитет квалифицирует эти затраты как «законспирированную взятку».

Общая стоимость собственности, упомянутой в антикоррупционном иске, превышает 1 млрд рублей. Ответчиками, помимо самого Иванова, проходящего по второму уголовному делу о взятках и находящегося в СИЗО «Лефортово», выступают его родственники, доверенные лица и несколько коммерческих фирм. Иванов намерен участвовать в гражданском процессе по видеосвязи.

Параллельно 25 ноября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка и признал Иванова банкротом. Причиной стало неисполнение обязательств по кредиту на 175 млн рублей, взятому в 2023 году на покупку недвижимости в Подмосковье.

После ареста Иванов перестал обслуживать долг, который вырос до почти 228 млн рублей. По ходатайству самого экс-замминистра из СИЗО в отношении его имущества была введена процедура реализации.

Юристы Иванова поясняют сложную судьбу его активов. Так, квартира на Поварской улице в Москве, бывшая в залоге у банка, не достанется кредитору, так как ранее была конфискована Мосгорсудом по приговору от 1 июля 2025 года по первому уголовному делу (о растрате 4 млрд рублей при закупке паромов для Крыма).

По тому же приговору Иванов получил 13 лет колонии и штраф в 100 млн рублей, а у него были конфискованы дом в поселке Архангельское и крупная сумма денежных средств. Это имущество, как и возможные будущие штрафы по второму делу, не подлежит распределению между другими кредиторами, так как подлежит конфискации в пользу государства.

Генпрокуратура в своем новом иске требует обратить в доход государства множество других объектов: дом в подмосковных Раздорах, денежные средства, обнаруженные там при обыске (на сумму свыше 213 млн рублей и значительные суммы в иностранной валюте), усадьбу «Панкратово» и особняк в Чистом переулке Москвы. Адвокаты оспаривают изъятие особняка, утверждая, что он был приобретен компанией-владельцем еще до прихода Иванова в Минобороны.

В настоящее время на имущество экс-замминистра претендует множество кредиторов, включая удовлетворенные иски Агентства по страхованию вкладов и Главного управления обустройства войск на общую сумму около 4,3 млрд рублей.

Как отмечает «Коммерсант», учитывая, что все имущество Иванова подлежит изъятию и конфискации, возможность его условно-досрочного освобождения (УДО) становится практически нереальной, так как выплата штрафов и возмещение ущерба являются обязательными условиями для рассмотрения ходатайства об УДО.