Экс-министру обороны Тимуру Иванову, которого суд в июле приговорил к 13 годам лишения свободы по делу о растрате и отмывании денег, дополнительно предъявлено обвинение в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 1,3 млрд рублей по трем эпизодам, сообщил РБК его адвокат Денис Балуев.

Кроме того, по данным ТАСС, бывшему чиновнику вменяют статьи о легализации имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174.1 УК), а также о незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК).

При этом агентство со ссылкой на защитника Иванова пишет, что он полностью отверг все предъявленные ему обвинения. По информации Балуева, следствие по делу экс-чиновника завершено.

«Нам объявили об окончании следственных действий в рамках расследования второго уголовного дела в отношении Тимура Иванова, который в ходе допроса сегодня отверг все обвинения в свой адрес. Теперь защита намерена приступить к ознакомлению с материалами, чтобы впоследствии доказать в суде его невиновность», — сказал он.

Адвокат Балуев выразил несогласие с позицией следствия, заявив, что ужесточение обвинения на финальном этапе расследования, особенно в части оборота оружия, является необоснованным. По версии обвинения, Иванов лично занимался переделкой оружия.

В контексте расследования второго уголовного дела Тимуру Иванову предъявлено обвинение в совершении трех эпизодов получения взяток, совокупный размер которых превышает 1 млрд 350 млн рублей.

По этому делу в качестве фигурантов проходят бизнесмен Сергей Бородин, заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, и предприниматель Александр Фомин. Оба они предоставили признательные показания и активно сотрудничают со следственными органами.

По данным следствия, по первому эпизоду Фомин, пользуясь доверительными отношениями с Ивановым, оказал последнему услуги имущественного характера. Они выразились в освобождении экс-замглавы Минобороны от финансовых обязательств по оплате товаров, работ и услуг, связанных с ремонтом и реконструкцией принадлежащих ему зданий.

Помимо этого, Фомин и другие, не установленные следствием лица, обвиняются в пособничестве при получении Ивановым взятки в особо крупном размере, выраженной в аналогичном незаконном оказании услуг имущественного характера. Согласно позиции следствия, экс-замминистра, другие фигуранты дела и неустановленные лица в период с 24 октября 2018 года по 31 декабря 2023 года получили взятку от соучредителя ООО «Олимпситистрой» Александра Фомина, других неустановленных представителей этой коммерческой структуры, а также от неустановленных представителей ООО «Оборонспецстрой».

Второй эпизод, вменяемый Иванову и Фомину, связан с договором на поставки агрокомплексом «Русское село» (учредитель — Сергей Бородин) в магазины одной из розничных сетей такой продукции, как горошек, огурцы, томаты и томатная паста.

Как установило следствие, механизмом дачи взятки Иванову стало предоставление тульским предприятием (наименование не указано) безналичного займа на сумму свыше 122 млн рублей сельскохозяйственному предприятию ООО «Агрокомплекс “Русское село”».

Кроме того, предметом взятки следствие считает уставной капитал данного сельхозпредприятия в размере 30 млн рублей, который был внесен на его расчетный счет лично учредителем агрокомплекса Бородиным. Именно он дал признательные показания против Иванова по этому новому эпизоду.

Суть третьего эпизода заключается в получении Ивановым взятки от Александра Фомина (совладельца «Олимпситистроя», признавшего вину по ст. 291 УК РФ «Посредничество во взяточничестве»).

Взятка была предоставлена в виде строительства бани и котельной для бывшей супруги Иванова в обмен на покровительство и содействие со стороны высокопоставленного чиновника. Следственный комитет оценил стоимость этих строительных работ почти в 56 млн рублей.

Что касается отдельного обвинения в незаконном хранении оружия, то, согласно пояснениям правоохранительных органов, оно касается конкретно пяти единиц: двух переделанных самозарядных карабинов «Кедр», револьвера, дуэльного пистолета и переделанного автоматического пистолета Стечкина. Это оружие было изъято в доме Иванова в ходе обысков.

При этом общее количество обнаруженных у него единиц оружия, в том числе, холодного составило 26. В коллекции находились различные пистолеты, мечи, шпаги, кортики, включая исторические образцы, принадлежавшие офицерам нацистской Германии (СС и люфтваффе).