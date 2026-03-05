Бывший первый заместитель главы Минобороны России Руслан Цаликов задержан в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества, взяточничестве, растрате и отмывании преступных доходов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, передает «Интерфакс».
Решается вопрос об избрании 69-летнему Цаликову меры пресечения. Следствие требует арестовать его на два месяца, ходатайство рассмотрит Басманный районный суд Москвы, пишет РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.
В деле идет речь в том числе о создании преступного сообщества, участники которого в 2017-2024 годах совершали хищения бюджетных денежных средств.
Цаликову предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса:
- создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК);
- 12 эпизодов растраты (ч. 4 ст. 160 УК),
- отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК)
- два эпизода получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК).
Ему грозит до 20 лет колонии.
Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранным СК совместно с ФСБ и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, уточнила Петренко.
Руслан Цаликов — четвертый экс-замминистра обороны, задержанный по уголовному делу о коррупции, с весны 2024 года. Помимо него, были также задержаны Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов, занимавшие пост замглавы Минобороны в период, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу, ныне секретарь Совета безопасности.
Иванова в июне 2025-го приговорили к 13 годам колонии по делу о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».
Цаликов проходил свидетелем обвинения по первому уголовному делу против Тимура Иванова, по которому его приговорили к 13 годам колонии. В деле речь шла о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».
Цаликов трижды допрашивался в Мосгорсуде со стороны гособвинения по уголовному делу Иванова, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В январе 2025 года агентство сообщало, что Цаликов дал показания на Иванова, а также на его бывшего подчиненного, экс-гендиректора «Оборонлогистики» Антона Филатова.
«Следователи допросили Руслана Цаликова, который дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», — говорится в статье.
Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в городе Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР (ныне Владикавказ, Республика Северная Осетия — Алания). Окончил Северо-Осетинский государственный университет им. Хетагурова по специальности «экономист», а также аспирантуру Московского института народного хозяйства им. Плеханова (ныне Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова). Кандидат экономических наук.
В 1990-1994 годах Цаликов возглавлял Министерство финансов Северной Осетии. С 1994 по 2012 год Цаликов в МЧС, в этот период ведомство возглавлял Сергей Шойгу. В 2000 году Цаликов стал заместителем, а затем первым заместителем министра.
В 2012 году Шойгу несколько месяцев был губернатором Московской области. В его команду тогда вошел и Цаликов, ставший вице-губернатором. В том же году оба перешли в Министерство обороны, которое возглавил Шойгу. Сначала Цаликов был его заместителя, а в 2015-м стал первым замминистра обороны. В мае 2024 года Шойгу был снят с поста главы Минобороны. Вслед за ним от должности был освобожден и Цаликов.
«Ведомости» писали, что после ухода из военного ведомства Цаликов может стать сенатором от Тувы. Однако этого назначения не случилось. В сентябре 2024 года Цаликов был избран депутатом Верховного хурала (парламента) Тувы от «Единой России».
Цаликов — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Он также был награжден орденом Александра Невского.