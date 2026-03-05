Бывший первый заместитель главы Минобороны России Руслан Цаликов задержан в рамках уголовного дела о создании преступного сообщества, взяточничестве, растрате и отмывании преступных доходов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) Светлана Петренко, передает «Интерфакс».

Решается вопрос об избрании 69-летнему Цаликову меры пресечения. Следствие требует арестовать его на два месяца, ходатайство рассмотрит Басманный районный суд Москвы, пишет РБК со ссылкой на два источника в правоохранительных органах.

В деле идет речь в том числе о создании преступного сообщества, участники которого в 2017-2024 годах совершали хищения бюджетных денежных средств.

Цаликову предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса:

создание преступного сообщества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК);

12 эпизодов растраты (ч. 4 ст. 160 УК),

отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК)

два эпизода получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК).

Ему грозит до 20 лет колонии.

Основанием к возбуждению уголовного дела послужили материалы, собранным СК совместно с ФСБ и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, уточнила Петренко.

Руслан Цаликов — четвертый экс-замминистра обороны, задержанный по уголовному делу о коррупции, с весны 2024 года. Помимо него, были также задержаны Тимур Иванов, Дмитрий Булгаков и Павел Попов, занимавшие пост замглавы Минобороны в период, когда ведомство возглавлял Сергей Шойгу, ныне секретарь Совета безопасности.

Цаликов проходил свидетелем обвинения по первому уголовному делу против Тимура Иванова, по которому его приговорили к 13 годам колонии. В деле речь шла о растрате при покупке паромов для Керченской переправы и выводе 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».

Цаликов трижды допрашивался в Мосгорсуде со стороны гособвинения по уголовному делу Иванова, пишет ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В январе 2025 года агентство сообщало, что Цаликов дал показания на Иванова, а также на его бывшего подчиненного, экс-гендиректора «Оборонлогистики» Антона Филатова.

«Следователи допросили Руслана Цаликова, который дал подробные показания, изобличающие Иванова в противоправных действиях», — говорится в статье.