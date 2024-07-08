Бывший первый замминистра обороны Руслан Цаликов, работавший в команде экс-главы Минобороны Сергея Шойгу, после сентябрьских выборов может стать сенатором от Тувы. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на собеседников, близких к тувинским органам власти.

Как заявил изданию замсекретаря генсовета партии власти Сергей Перминов, Цаликов наряду с главой Тувы Владиславом Ховалыгом и героем России, участником боевых действий на Украине Буяном Кууларом возглавляют список «Единой России» (ЕР) на очередных выборах в региональный парламент, которые пройдут 8 сентября.

О том, что Цаликов может стать сенатором от Верховного хурала (парламента) Тувы, пишет и «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Совете федерации и собеседника, близкого к администрации президента.

По данным издания, в минувший четверг Цаликов был выдвинут кандидатом в депутаты тувинского парламента от ЕР. Он занял вторую строчку в общей части списка, что делает его попадание в Верховный хурал «практически гарантированным», отмечает «Ъ».

Источник в Совфеде заявил, что после выборов Цаликов, скорее всего, станет новым сенатором от республиканского парламента. Эту информацию подтвердил источник, близкий к администрации президента. Действующий сенатор от Верховного хурала Дина Оюн не вошла в список единороссов, рассказал замсекретаря тувинской ячейки ЕР Айдыс Ооржак.

Президент России Владимир Путин 17 июня освободил Цаликова от должности первого замминистра обороны. Наряду с ним в отставку были отправлены заместители министра Николай Панков, Павел Попов и Татьяна Шевцова. Первым замглавы Минобороны стал перешедший туда из Минфина Леонид Горнин, а заместителями министра были назначены глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и Павел Фрадков, которые до этого работали в управделами президента.

Руслан Цаликов родился 31 июля 1956 года в городе Орджоникидзе (ныне Владикавказ). В 1978 году окончил Северо-Осетинский государственный университет по специальности «экономист», в 1983 году — аспирантуру Московского института народного хозяйства им. Г. В. Плеханова (Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова). Кандидат экономических наук.

С 1994 года Цаликов служил в МЧС России. Вскоре после назначения Сергея Шойгу министром обороны России в ноябре 2012 года Цаликов перешел на должность замглавы военного ведомства, с декабря 2015 года был первым заместителем министра.