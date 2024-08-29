Следственный комитет задержал бывшего заместителя министра обороны России генерала армии запаса Павла Попова. Он подозревается в мошенничестве, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности», — сказано в сообщении СК.

По данным ведомства, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка «Патриот».

«Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров», — говорится в пресс-релизе.

Следователи установили, что помимо указанного участка с домами в собственности Попова и членов его семьи находились многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Подмосковья и Краснодарского края.

«Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн рублей. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», — добавили в СК.

Попов был уволен с военной службы 17 июня. Тогда президент России Владимир Путин освободил от должности первого замминистра обороны Руслана Цаликова и еще двоих замминистра: статс-секретаря Николая Панкова и Татьяну Шевцову.

Дело о мошенничестве

3 августа 235-й гарнизонный военный суд арестовал до 21 сентября руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

По словам представителя суда, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении второго фигуранта дела о хищении в парке «Патриот» — генерал-майора Владимира Шестерова — в суд пока не поступало.

По версии следствия, Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра. По данным источника ТАСС, сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» превышает 40 млн рублей.

В целях обеспечения погашения ущерба на активы Ахмедова и Шестерова наложили обеспечительный арест, рассказал собеседник ТАСС.