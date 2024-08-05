На активы руководителя парка «Патриот» полковника Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова наложили обеспечительный арест, сообщили ТАСС и РБК. Оба они проходят по делу о хищении в парке «Патриот».

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, следствие в рамках уголовного дела признало Минобороны «потерпевшей стороной». Против Ахмедова и Шестерова возбуждено дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса).

По словам собеседника агентства, обеспечительные меры на активы Ахмедова и Шестерова, а также «на счета аффилированных с ними компаний» наложены «в целях обеспечения погашения ущерба».

Приказ о создании парка «Патриот» был подписан министром обороны России 30 октября 2014 года. В 2023 году парк переименовали в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Сегодня, 5 августа, стало известно, что 235-й гарнизонный военный суд еще в минувшую субботу, 3 августа, арестовал руководителя парка «Патриот» в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Ахмедов пробудет под стражей как минимум до 21 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

По словам представителя суда, ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении второго фигуранта дела о хищении в парке «Патриот» — генерал-майора Владимира Шестерова — в суд пока не поступало.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что расследуется уголовное дело против должностных лиц Минобороны, ФГАУ «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ “Патриот”» и ФГАУ Конгрессно-выставочный центр «Патриот».

По данным следствия, Ахмедов и Шестеров причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что сумма хищений при госзакупках в парке «Патриот» превышает 40 млн рублей. Следствие допускает, что установлены еще не все фигуранты дела; в СК отметили, что Ахмедов и Шестеров действовали «вместе с соучастниками».

Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет лишения свободы и штраф на сумму до 1 млн рублей.

РИА Новости передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что после задержания Ахмедова другие сотрудники парка «Патриот» были доставлены на допрос.

О следственных действиях в администрации парка «Патриот» стало известно еще 23 июля. ТАСС тогда передавал, что военные следователи ведут выемку интересующих их документов; Mash отмечал, что в парк прибыли несколько машин с оперативниками. Телеграм-канал публиковал видеокадры, на которых было видно, как из административного здания выносят несколько коробок с документацией.