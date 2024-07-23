Военные следователи проводят следственные действия в администрации парка «Патриот» в Московской области, ведется выемка документов, сообщило агентство ТАСС со правоохранительные органы. Изначально о следственных действиях в военно-патриотическом парке культуры и отдыха сообщил Mash.

«Изымаются интересующие [следователей] документы», — сказал собеседник ТАСС.

Телеграм-канал Mash ранее отмечал, что в парк прибыли несколько машин с оперативниками, и публиковал видеокадры, на которых из административного здания выносят несколько коробок с документацией. Mash предположил, что работа спецгруппы в парке «Патриот» может быть связана с делом экс-замминистра обороны Тимура Иванова, который курировал строительство парка.

По данным источника телеграм-канала Readovka, визит следователей в парк «Патриот» уже не первый, а «очередной»: следственные мероприятия там идут уже две недели. Обыски связаны с уголовным делом в отношении Иванова, заявил источник канала.

Тимур Иванов занимал пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. В апреле этого года он был арестован, ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) — 1 млрд 125 млн рублей. В июне стало известно об увольнении Иванова с поста замминистра обороны.

По версии следствия, Иванов получал взятки «в виде оказания услуг имущественного характера» при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны. По делу также были арестованы директор компании «Волжский берег» Сергей Бородин и учредитель фирмы «Олимпситистрой» Александр Фомин.

В конце прошлой недели суд продлил срок ареста Иванова и Бородина до 23 сентября. Иванов просил отпустить его из СИЗО, поскольку он ранее участвовал в боевых действиях и имеет госнаграды, но суд посчитал эти доводы недостаточными. Ранее в июле стало известно, что Иванов отказался от досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием, он настаивает на своей невиновности.

Приказ о создании парка «Патриот» был подписан главой российского Минобороны 30 октября 2014 года. В 2023 году парк был переименован в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».