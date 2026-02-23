Фигурантов дела о снабжении Минобороны России вещевой продукцией по завышенным ценам обвинили также в организации преступного сообщества, а сумма ущерба возросла до 2 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ». Среди обвиняемых — экс-гендиректор АО «Военторг» Владимир Павлов.

Как отмечает газета, 19 февраля на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил о раскрытии крупной схемы хищений при поставках армейского имущества. «Совместно с коллегами из правоохранительного блока пресечена преступная деятельность организованной группы, похитившей почти 2 млрд руб. на поставках в Министерство обороны вещевой продукции по завышенным ценам», — заявил министр.

По данным «Ъ», речь идет о деле, связанном с закупками армейских несессеров — наборов личной гигиены — для Минобороны в 2019—2022 годах. Военное ведомство выделило тогда на эти закупки около 1,2 млрд рублей, однако товар, как считает следствие, приобретался у производителей через цепочку посредников по существенно завышенным ценам.

По версии правоохранителей, схема работала так: подконтрольная предпринимателю Тимуру Исакову московская компания «ТПК Стандарт» закупала несессеры у сторонних организаций на 225 млн рублей, при этом документы оформлялись так, будто товар производился самой фирмой.

Затем продукция передавалась московскому ООО «Сандора», которое, по данным МВД, также контролировал Исаков, а уже оттуда — в «Военторг». Обвинение считает, что фигуранты дела «накрутили к закупочной цене за три года 400 млн рублей», отмечается в статье.

Павлов и Исаков были отправлены в СИЗО в августе 2024 года по решению Мещанского райсуда Москвы по ходатайству следственного департамента МВД. Первоначально оба обвинялись в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

Однако впоследствии, как пишет «Коммерсантъ», следствие выяснило, что через «Военторг» по аналогичным схемам закупались форменное обмундирование и белье.

В итоге общая сумма ущерба выросла до более чем 2 млрд рублей, а число обвиняемых пополнилось новыми фигурантами — топ-менеджером Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрием Громовым, бенефициаром подмосковного ООО «Арома Пром» Сергеем Тетруашвили, гендиректором ООО «Сандора» и ООО «Альтера» Дмитрием Комлевым и руководителем «ТПК Стандарт» Александром Навроцким. Трое последних находятся под домашним арестом.

Всем фигурантам дополнительно предъявили обвинение по статье 210 УК РФ — организация преступного сообщества или участие в нем, — которая предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Некоторые из обвиняемых пошли на сотрудничество со следствием, уточняет газета. Тетруашвили заключил досудебное соглашение; дела тех, кто пошел на сотрудничество, выделены в отдельное производство и, судя по всему, будут рассматриваться в особом порядке. Исаков перед Новым годом был переведен под домашний арест, что косвенно указывает на его готовность к сотрудничеству, говорится в статье.

Громов частично признал вину и летом прошлого года даже подал ходатайство об отправке на СВО, однако реализовать это не удастся: закон запрещает заключать контракты с обвиняемыми по статье 210 УК в период мобилизации. В СИЗО из всех фигурантов остаются только Громов и Павлов.

Павлов вину категорически отрицает, настаивая на том, что никакого отношения к хищениям не имеет. Расследование завершено: с декабря 2025 года обвиняемые знакомятся с материалами дела.

«Военторг» также фигурирует в уголовном деле о махинациях с пайками, которое расследуется в отношении арестованного в конце июля 2024 года экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который курировал материально-техническое обеспечение войск. По версии следствия, пайки были некачественными и поставлялись в войска по завышенной цене.