Руководство и сотрудники АО «Военторг» стали фигурантами уголовного дела о хищении средств у Минобороны при исполнении контракта на закупку армейских несессеров. По делу задержаны руководитель «Военторга» и «бенефициар подконтрольных организаций». Эта же организация фигурирует в деле недавно арестованного экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова. В прежние годы она нередко упоминалась в судебной хронике. Подробности — в материале RTVI.

По версии следствия, в 2019 году глава «Военторга», сотрудники компании и «иные соучастники» из разных российских регионов обеспечили заключение контрактов на поставку Минобороны армейских несессеров ― наборов с гигиеническими принадлежностями для военнослужащих. Общая сумма контрактов составила около 625 млн рублей.

Фигуранты закупили несессеры у фирм, подконтрольных 41-летнему уроженцу Северной Осетии, и продали их Минобороны, завысив стоимость более чем на 400 млн рублей, сообщили в МВД. По делу проведены 64 обыска в шести регионах, имущество фигурантов дела арестовано. Подозреваемым вменяется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Связь «Военторга» с делами «Оборонсервиса» и генерала Булгакова

Имен задержанных по делу о закупке несессеров следствие не называет. С конца 2012 года «Военторг» возглавляет Владимир Павлов. Его предшественницу Марину Лопатину уволили на волне громкого коррупционного скандала вокруг холдинга «Оборонсервис».

Незадолго до увольнения Лопатиной депутат Госдумы Андрей Луговой резко раскритиковал руководство «Военторга», обвинив его в подрыве обороноспособности Вооруженных сил. Луговой заявил, что в компании «дербанят 50 млрд рублей» ― сумму двухлетних контрактов на питание для военных.

В начале 2013 года сообщалось, что Лопатина подозревается в хищении 50 млн рублей, выделенных на агентские и юридические услуги, а также фигурирует в деле об ущербе на 1,5 млрд рублей при закупках продовольствия для военнослужащих. СМИ писали, что Лопатина после увольнения уехала из России.

«Военторг» также фигурирует в уголовном деле арестованного в конце июля экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который курировал материально-техническое обеспечение войск.

Из материалов дела Булгакова следует, что Минобороны и «Военторг» заключили контракт на поставку армейских пайков, а «Военторг», в свою очередь, заключил соглашение с Грязинским пищевым комбинатом (ГПК), сообщает РИА Новости. По версии следствия, пайки были некачественными и поставлялись по завышенной стоимости. Трое совладельцев ГПК находятся под арестом с апреля 2024 года.

Русская служба «Би-би-си» обнаружила в открытом доступе на портале госзакупок более 600 контрактов, в которых поставщиком указан «Военторг». Последний по времени контракт был заключен в начале июля на поставку форменной одежды для Генпрокуратуры.

Сотрудничество с Пригожиным и дело о выводе из России $150 млн

После мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в конце июня 2023 года «Военторг» подал около 70 исков к пяти петербургским компаниям, которые занимались организацией питания для Минобороны. СМИ связывали эти компании с Пригожиным и его кейтеринговой фирмой «Конкорд».

Общая сумма исковых требований составляла 13 млн рублей. «Военторг» просил суд взыскать штрафы по договорам на услуги питания для нужд Минобороны в 2021-2024 годах. По данным «Коммерсанта», в итоге с пяти компаний взыскали 3,1 млн рублей, а оставшиеся иски на сумму 10,2 млн рублей «Военторг» отозвал без объяснения причины.

Президент России Владимир Путин после мятежа Пригожина сообщил, что компания «Конкорд» за год заработала через «Военторг» 80 млн рублей на поставках питания в армию. Президент заявил о необходимости разобраться с использованием этих средств, и выразил надежду, что «никто ничего не украл или украл поменьше».

«Новая газета» утверждала, что первые договоры на обеспечение войск питанием «Конкорду» обеспечил бывший замглавы «Военторга» Леонид Тейф. В конце 2012 года издание писало, что «Военторг» якобы готовятся ликвидировать, а его активы передать «Конкорду». В публикации отмечалось, что эту идею якобы поддерживал замминистра обороны Булгаков, который сейчас находится под арестом.

Весной 2013 года Леонид Тейф покинул пост в «Военторге» и, как писала «Новая», надолго пропал из поля зрения, пока в 2018 году его не задержали в США вместе с женой. Одним из обвинений, предъявленных Тейфу американскими прокурорами, был вывод из России $150 млн. Дело расследовалось в Соединенных Штатах, поскольку деньги отмывались на их территории.

По версии американского следствия, Тейф, будучи замглавы «Военторга», в 2010-2012 годах разработал коррупционную схему. Он находил подрядчиков для выполнения заказов для Минобороны и перед заключением договоров с этим компаниями требовал, чтобы ему и его сообщникам передавали часть полученных от военного ведомства денег. Средства Тейф выводил через офшорные счета.

Всего в обвинительном заключении значилось 50 пунктов, Тейфу грозило до 20 лет лишения свободы. Перед оглашением приговора с него сняли обвинения по 47 пунктам, включая отмывание денег, писала Русская служба «Би-би-си». В 2021 году Тейфа приговорили к пяти годам лишения свободы, по факту же реальный срок составил полтора года.

Проверки и судебные разбирательства

Весной 2013 года Счетная палата выяснила, что «Военторг» в 2011-2012 годах организовывал питание и банно-прачечное обслуживание военнослужащих через офшоры, зарегистрированные на Сейшельских островах.

Проверка показала, что «Военторг» отдавал исполнение этих услуг на аутсорсинг без каких-либо критериев. Фирмы-соисполнители не были высококвалифицированными и создавались, как правило, за несколько месяцев до заключения контрактов.

В цепочке было задействовано от трех до пяти посредников, а получатели денег были связаны между собой через единые фирмы-учредители, зарегистрированные на Сейшелах.

Спустя год Счетная палата опубликовала еще один отчет о нарушениях в «Военторге» за 2011-2012 годы, в нем шла речь об ущербе на сумму почти 81 млрд рублей.

В том же 2013-м проверку «Военторга» по поручению правительства проводила военная прокуратура. Выяснилось, что организация незаконно выплатила подрядчикам 115 млн рублей для оказания банно-прачечных услуг и питания военнослужащих. Прокуратура сообщала, что эти деньги в итоге вернулись в бюджет.

Также подрядчикам было предъявлено более 730 претензий из-за нарушения государственных контрактов, ущерб государству оценивался в 21,7 млн рублей.

В 2019 году суд взыскал с «Военторга» штраф в размере 61 млн рублей за нарушения при приготовлении еды в столовой на космодроме Плесецк, из-за чего были госпитализированы 79 военных. В столовой были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, там нарушались технологии мытья и сушки посуды, уборки и дезинфекции.

Еще одному взысканию ― в размере 98 млн рублей ― «Военторг» подвергся за то, что более тысячи военнослужащих одной из воинских частей остались без завтрака в столовой.