Московский суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество фигурантов уголовного дела «Военторга», подозреваемых в хищении денежных средств в особо крупном размере при выполнении госконтрактов Минобороны. Об этом сообщил источник РИА Новости.

«Столичный суд накануне удовлетворил ряд ходатайств о наложении ареста на имущество фигурантов дела»,— заявил собеседник агентства.

О задержании руководителя АО «Военторг» и «бенефициара подконтрольных организаций» ранее сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, не указав их имена. Пост гендиректора «Военторга» последние 12 лет занимает Владимир Павлов. Фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

Следствие считает, что в 2019 году глава «Военторга», его сотрудники и «иные соучастники» из разных российских регионов заключили госконтракты на 625 млн рублей на поставку Минобороны армейских несессеров. По версии Следкома, фигуранты закупили несессеры у фирм, контролируемых 41-летним уроженцем Северной Осетии, и продали оборонному ведомству с «наценкой» в 400 млн рублей.

«В результате этих действий Минобороны России и бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере», — отмечается в сообщении.

В рамках дела прошли 64 обыска по местам жительства руководства и сотрудников Минобороны, в нежилых помещениях «Военторга» и нескольких компаниях на территории Москвы и Подмосковья, Кубани, Ставрополья, Северной Осетии и Пскова. Изъяты документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и «другие предметы, имеющие доказательственное значение».

В расследовании задействованы сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Акционерное общество «Военторг» образовано в 2009 году. Компания занимается организацией питания и банно-прачечного обслуживания, а также оказывает различные услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны и других министерств и ведомств. В 2016 году «Военторг» стал единственным поставщиком имущества вещевой службы для Вооруженных сил России. В 2022 году ЕС ввел санкции против АО. В структуру «Военторга» входят: АО «Военторг-Запад»;

АО «Военторг-Юг»;

АО «Военторг-Центр»;

АО «Военторг-Восток»;

АО «Военторг-Москва»;

ООО «Военторг-Ритейл»;

АО «43 ЦЭПК» (акционерное общество «43 Центральный экспериментальный комбинат»).

Владимир Павлов стал гендиректором «Военторга» в декабре 2012 года, когда компания входила в холдинг «Оборонсервис», находившийся тогда в центре крупного коррупционного скандала. Предшественница Павлова Марина Лопатина была уволена на фоне расследования многомиллиардных хищений. Депутат Госдумы Александр Хинштейн тогда называл ее ставленницей Евгении Васильевой и одной из главных фигуранток коррупционного дела «Оборонсервиса».

Незадолго до увольнения Лопатиной депутат Андрей Луговой обвинил ее в махинациях с питанием военнослужащих и призывал расследовать ее действия на посту руководителя компании. По словам Лугового, руководство «Военторга» передавало фирмам-однодневкам госконтракты по организации питания военных на сотни миллионов рублей.