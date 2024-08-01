Руководителя «Военторга» задержали по делу о хищении в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны, сообщает «МВД Медиа».

Имя задержанного в сообщении ведомства не приводится. С 2012 года пост гендиректора «Военторга» занимает Владимир Павлов.

По версии следствия, в 2019 году руководитель АО «Военторг» и сотрудники компании совместно с «иными соучастниками» вступили в преступный сговор, объединившись в «устойчивую организованную группу» с целью хищения средств Минобороны. В сообщении ведомства отмечается, что злоумышленники находились в разных регионах — Москве, Северной Осетии, Ставропольском крае, Псковской области и других.

Члены преступной группы обеспечили заключение госконтрактов на поставку «Армейских несессеров», сообщает МВД. Их общая сумма составила около 625 млн рублей.

«Армейский несессер» — это специальная сумка с набором принадлежностей. Ее выдают призывникам начиная с 2014 года. В комплекте «Армейского несессера» 18 наименований: шампунь-гель для душа для мужчин 2 в 1, зубная паста, гель для бритья, гель после бритья, гель для стирки, крем для рук, дезодорант для мужчин, гель для рук, гель для ног, станок бритвенный, картридж со сменными лезвиями, щипчики для ногтей, расческа, набор швейный, полотенце, набор пластырей, стакан складной, силиконовый с крышкой, бальзам гигиенический для губ, зубная щетка, а также зеркальце

В материалах дела говорится, что в период с декабря 2019 года по декабрь 2022-го соучастники преступления приобрели продукцию у компаний-производителей через подконтрольные им организации. Бенефициаром этих фирм был 41-летний уроженец Северной Осетии.

Закупленную продукцию злоумышленники продали Минобороны «путем обмана» представителей военного ведомства и Федерального казначейства. Члены группы «экономически необоснованно» увеличили цену товаров более чем на 400 млн рублей, говорится в пресс-релизе МВД.

«В результате этих действий Минобороны России и бюджету Российской Федерации причинен ущерб в особо крупном размере», — отмечается в сообщении.

Руководителя «Военторга» и бенифициара подконтрольных организаций задержали и доставили в Следственный департамент МВД для проведения следственных действий. Им предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в составе организованной группы либо в особо крупном размере; максимальное наказание — 10 лет лишения свободы).

В рамках дела были проведены 64 обыска по местам жительства руководства и сотрудников Минобороны, в нежилых помещениях «Военторга», а также в нескольких компаниях на территории Московского региона, Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии и Пскова. Изъяты документы, электронные носители информации, мобильные телефоны и «другие предметы, имеющие доказательственное значение». В ходе расследования допрошено более 30 свидетелей.

МВД опубликовало кадры работы ОМОН по делу, в рамках которого задержан глава «Военторга».

В расследовании задействованы сотрудники управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД.

Акционерное общество «Военторг» образовано в 2009 году. Компания занимается организацией питания и банно-прачечного обслуживания, а также оказывает различные услуги в сфере бытового обеспечения для Минобороны и других министерств и ведомств. В 2016 году «Военторг» стал единственным поставщиком имущества вещевой службы для Вооруженных сил России. В 2022 году ЕС ввел санкции против АО. В структуру «Военторга» входят: АО «Военторг-Запад»;

АО «Военторг-Юг»;

АО «Военторг-Центр»;

АО «Военторг-Восток»;

АО «Военторг-Москва»;

ООО «Военторг-Ритейл»;

АО «43 ЦЭПК» (акционерное общество «43 Центральный экспериментальный комбинат»).

Коррупция в «Военторге»

Владимир Павлов был избран гендиректором «Военторга» в декабре 2012 года. Тогда компания входила в холдинг «Оборонсервис», который осенью 2012 года оказался в центре крупного коррупционного скандала. На фоне расследования многомиллиардных хищений с должности и.о. гендиректора «Военторга» была уволена предшественница Павлова Марина Лопатина. Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что она была ставленницей Евгении Васильевой, одной из главных фигуранток коррупционного дела «Оборонсервиса».

Незадолго до увольнения Лопатиной с поста и.о. главы «Военторга» депутат Андрей Луговой обвинил ее в махинациях, связанных с обеспечением военнослужащих питанием. Парламентарий призывал провести расследование ее действий на посту руководителя компании. По словам Лугового, руководство «Военторга» передавало госконтракты на организацию питания военнослужащих фирмам-однодневкам, причем стоимость этих контрактов исчислялась сотнями миллионов рублей.