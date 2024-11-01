Мещанский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и арестовал еще одного фигуранта дела о мошеннических действиях компании «Военторг» — топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов.

Громов поместили под стражу на два месяца, до 30 декабря.

Топ-менеджер швейной фабрики обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4, ст. 159 УК). По этой статье ему грозит до десяти лет лишения свободы.

По версии следствия, швейная фабрика «Русь» совместно с неназванными лицами при выполнении госконтрактов поставляла Минобороны товары по завышенной стоимости. Следователи полагают, что швейная фабрика «причинила ущерб» ведомству в особо крупном размере. Сумма ущерба не называется.

На сайте швейной фабрики «Русь» указано, что компания среди прочего занимается пошивом спецодежды, школьной формы, а также защитных комплектов для медицинских организаций. Среди заказчиков указаны Минобороны, МЧС, МВД, Федеральная таможенная служба и прокуратура.

В августе по делу о мошенничестве в особо крупном размере суд арестовал гендиректора «Военторга» Владимира Павлова и еще нескольких фигурантов — бизнесмена Тимура Исакова, а также Дмитрия Комлева и Сергея Тетруашвили. В материалах дела утверждается, что они вводили Минобороны в заблуждение относительно реальной стоимости поставляемых товаров.

По версии следствия, в 2019 году Павлов, сотрудники «Военторга» и «иные соучастники» из разных регионов России обеспечили заключение контрактов на поставку Минобороны армейских несессеров на сумму около 625 млн рублей. Несессеры были закуплены у фирм, подконтрольных уроженцу Северной Осетии. Как считает следствие, их продали Минобороны по цене, завышенной более чем на 400 млн рублей.

«Военторг» также фигурирует в уголовном деле о махинациях с пайками, которое расследуется в отношении арестованного в конце июля экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который курировал материально-техническое обеспечение войск. По версии следствия, пайки были некачественными и поставлялись в войска по завышенной цене.