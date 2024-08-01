Мещанский суд Москвы на два месяца арестовал гендиректора «Военторга» Владимира Павлова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба столичных судов. Также до 30 сентября арестован еще один фигурант того же дела — бизнесмен Тимур Исаков.

По информации пресс-службы, задержанных подозревают в мошенничестве в особо крупном размере при исполнении госконтрактов для нужд Минобороны (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

«Павлов и иные лица при заключении государственного контракта ввели в заблуждение относительно реальной стоимости поставляемых товаров», — говорится в сообщении пресс-службы судов Москвы.

По ходатайству следствия Павлов и Исаков отправлены в СИЗО до 30 сентября.

Из материалов дела следует, что в 2019 году глава «Военторга», его сотрудники и «иные соучастники» из разных российских регионов заключили госконтракты на 625 млн рублей на поставку Минобороны армейских несессеров — специальных сумок с набором средств гигиены: шампуней, зубных щеток, бритвенных станков и прочего. По версии СК, фигуранты закупили несессеры у фирм, контролируемых 41-летним уроженцем Северной Осетии, и продали оборонному ведомству по цене, завышенной на 400 млн рублей.

Пайки, несессеры и офшоры: в каких скандальных делах фигурировал «Военторг»

О задержании главы «Военторга» стало известно в ночь на 1 августа. Суд по ходатайству следствия наложил арест на имущество фигурантов дела, подозреваемых в хищении.

«Военторг» также фигурирует в уголовном деле арестованного в конце июля экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова, который курировал материально-техническое обеспечение войск.

Владимир Павлов стал гендиректором «Военторга» в декабре 2012 года, когда компания входила в холдинг «Оборонсервис», находившийся тогда в центре крупного коррупционного скандала. Предшественница Павлова Марина Лопатина была уволена на фоне расследования многомиллиардных хищений.

Тимур Исаков владеет бизнесом в разных сферах: это и компания, по продаже текстиля, и по управлению недвижимостью. Также Исаков является гендиректором торгового дома «Аскания», который производит безалкогольные напитки. По информации ТАСС, продукция торгового дома поставляется и «Военторгу». Кроме того, по данным агентства, с 2014 по 2015 год Исаков был генеральным директором «Военторг-ритейла».