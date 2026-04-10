235-й гарнизонный военный суд назначил 19 лет колонии строгого режима бывшему замглавы Минобороны России генералу армии Павлу Попову, признав его виновным в получении двух особо крупных взяток и совершении должностных преступлений при обеспечении работы парка «Патриот». Об этом сообщает ТАСС.

Суд также обязал Попова выплатить штраф в размере 85 млн рублей, лишил его генеральского звания, государственных наград и орденов.

Сам Попов вину не признал. Он не был доставлен в суд из-за серьезных проблем со здоровьем и слушал приговор по видеосвязи, сообщил агентству адвокат Денис Сагач.

Гособвинение просило приговорить 69-летнего генерала к 22 годам колонии строгого режима, оштрафовать его на 130 млн рублей и лишить звания.

По ходатайству обвинения процесс над Павлом Поповым велся в закрытом режиме из-за наличия в материалах сведений о государственной тайне, а также адресов военных. Защита настаивала на открытом суде.

Баня для сына, Lexus и оружие: дело Попова

Павел Попов больше 10 лет был заместителем бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Указом президента Владимира Путина генерал был освобожден от должности и уволен с военной службы в июне 2024 года — через месяц после отставки Шойгу и назначения на его место Андрея Белоусова.

В августе того же года Попова задержали по подозрению в том, что он обогащался за счет сотен миллионов бюджетных средств, выделяемых на обслуживание и работу парка «Патриот». Изначально генералу предъявили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

В июле 2025 года Следственный комитет сообщал, что в деле фигурируют уже четыре уголовных преступления. К мошенничеству добавились: служебный подлог, повлекший существенное нарушение интересов общества и государства (ч. 2 ст. 292 УК), превышение должностных полномочий из корысти с тяжкими последствиями (пп. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК) и незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

В августе СК отчитался о завершении следственных действий по уголовному делу Павла Попова, которого обвинили еще и в получении особо крупных взяток (ч. 6 ст. 290 УК).

Хищения в «Патриоте»

Всего материалы дела насчитывают 56 томов, уточнили ТАСС в правоохранительных органах. На момент их передачи в суд в октябре 2025 года следствием было установлено, что в 2022—2024 годах Павел Попов, а также замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майор Владимир Шестеров и директор «Патриота» Вячеслав Ахмедов представляли в документах ложные сведения о якобы выполненных строительных работах в парке, в действительности похищая миллионы бюджетных денег.

За счет этих средств Попов возвел на дачном участке своего сына в Подмосковье двухэтажный дом с внутренней отделкой, сантехникой, мебелью и прочим, одноэтажный гостевой дом с баней и двухэтажный гараж, сообщала Главная военная прокуратура. Общая стоимость строительства и обустройства «под ключ» составила около 26 млн рублей. При этом по документам проведенные работы были оформлены как строительство объектов в составе парка «Патриот».

Шестеров и Ахмедов полностью признали вину в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. В июле 2025 года Шестерова приговорили к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Ахмедов в августе того же года получил пять лет колонии общего режима и штраф в 300 тыс. рублей.

Квартира и внедорожник

Кроме того, как утверждало следствие, в 2014—2024 годах Павел Попов получил от гендиректора компании «Бамстройпуть» (БСП) взятку на общую сумму более 45 млн рублей за покровительство при проведении строительных работ.

Как потом стало известно, в качестве взятки учредитель БСП Игорь Тушкевич передал генералу в бессрочное и безвозмездное пользование квартиру в центре Москвы и внедорожник Lexus. Взамен Попов обещал компании преференции при строительстве ею зданий Национального центра управления обороной (НЦУО), входящего в структуру Генштаба.

Сумму взятки следователи установили исходя из стоимости 10-летней аренды этого имущества. Сам Попов отрицал какое-либо покровительство БСП со своей стороны, заявляя, что никогда не контролировал строительно-монтажные работы на объектах НЦУО. Генерал признал, что пользовался квартирой и машиной, однако подчеркивал, что это было на временной основе и что ими также пользовались другие люди.

Глава БСП Тушкевич был освобожден от уголовной ответственности за передачу взятки Павлу Попову, писал «Коммерсантъ». Бизнесмен признал вину, дал показания против генерала на очной ставке и согласился сотрудничать со следствием. Сама компания «Бамстройпуть» находится в процессе банкротства. Она фигурирует еще как минимум в трех громких расследованиях о коррупции в Минобороны, а именно в делах бывших заместителей Шойгу Руслана Цаликова и Тимура Иванова, а также экс-начальника кадрового управления Минобороны Юрия Кузнецова. До 2012 года, когда Шойгу возглавлял МЧС, «Бамстройпуть» был одним из ключевых подрядчиков на стройках для этого ведомства, отмечал РБК.

Кадровые махинации и оружие

Также, по материалам военного следствия, в 2020—2024 годах генерал незаконно устраивал на работу и увольнял работников парка «Патриот», чем нанес государству ущерб на сумму более 8 млн рублей.

Вдобавок при обыске у бывшего замглавы Минобороны нашли и изъяли незаконно хранившиеся огнестрельное оружие и боеприпасы.