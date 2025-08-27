Следствие ограничило доступ экс-руководителя кадрового управления Минобороны Юрия Кузнецова к материалам уголовного дела о получении им взяток на сумму более 80 млн рублей. В то же время Генпрокуратура инициировала конфискацию активов на полмиллиарда рублей у обвиняемого и членов его семьи, в то время как защита настаивает на законном происхождении имущества, полученного от предпринимательской деятельности родственников, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело в отношении генерала Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна, обвиняемых в получении и даче взятки в особо крупном размере (ст. 290 и 291 УК РФ), было формально завершено в мае, но впоследствии возобновлено. С июля подозреваемые и их защита приступили к изучению 41 тома материалов дела.

Недавно Главное следственное управление Следственного комитета России (ГСУ СКР) направило в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство об ограничении доступа обвиняемых к материалам дела. По утверждению адвокатов, в процессе ознакомления с документами следствие изменило нумерацию страниц, что потребовало повторного изучения нескольких томов. Заседание по «ограничительному» ходатайству следствия назначено на 10 сентября.

По данным следствия, генерал Кузнецов, занимая в 2020—2022 годах должность начальника 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России, курировавшего в том числе Краснодарское высшее военное училище им. С. М. Штеменко, получил взятку в виде земельного участка и жилого дома в Краснодаре. Недвижимость, стоимостью свыше 80 млн рублей, была оформлена на супругу военнослужащего.

Согласно материалам дела, взяткодателем выступил местный предприниматель Лева Мартиросян, занимавшийся гостиничным бизнесом. Взамен генерал обеспечил победу бизнесмена в двух конкурсах на предоставление гостиничных услуг для курсантов училища общей стоимостью 372,3 млн рублей.

Отрицание вины и версия о бизнесе

Кузнецов и Мартиросян не признают предъявленных обвинений. По их утверждению, речь идет о совместном бизнес-проекте в гостиничной сфере, который генерал намеревался развивать после ухода в отставку. Кузнецов также заявляет, что привлек предпринимателя в качестве подрядчика, оплачивая ему приобретение строительных материалов и выполнение работ.

Адвокат генерала Алексей Першин в беседе с «Коммерсантом» опроверг публикации в СМИ о том, что его подзащитный дал показания против бизнесмена. «Никаких показаний против него он не давал», — заявил защитник, подчеркнув, что оба обвиняемых сохраняют прежнюю позицию по делу.

Параллельно Генпрокуратура направила в Хамовнический районный суд Москвы антикоррупционный иск к генералу Кузнецову, его супруге и дочерям. Согласно данным «Коммерсанта», документ был подготовлен по личной инициативе генпрокурора Игоря Краснова, который курирует вопросы противодействия коррупции в России.

В исковом заявлении утверждается, что нетрудовые доходы экс-главы кадрового управления Минобороны были выявлены прокурорами, осуществляющими надзор за расследованием ГСУ СКР по делу о взятках.

По данным Генпрокуратуры, Юрий Кузнецов проходил военную службу с 1990 по 2024 год, а звание генерал-лейтенанта получил в 2016 году. С 2010 по 2024 год, занимая руководящие посты в Минобороны, он обязан был соблюдать установленные для госслужащих ограничения и ежегодно предоставлять сведения о доходах и расходах.

Согласно официальным декларациям и данным ФНС, доходы генерала складывались из:

заработной платы;

выплат как ветерану боевых действий;

продажи автомобиля;

процентов по банковским вкладам.

Его супруга получала доходы от работы в ОАО «Бамстройпуть».

За весь отчетный период доход Кузнецова составил 47,6 млн рублей, доход супруги — 41,2 млн рублей, несовершеннолетняя дочь доходов не имела

Общая сумма семейных доходов достигла 88,8 млн рублей, с которых был уплачен 13% налог.

Происхождение активов: версия следствия и аргументы защиты

Согласно данным Генпрокуратуры, до назначения в 2010 году на руководящую должность в 8-м управлении Генштаба Юрий Кузнецов и его семья не обладали дорогостоящим имуществом. Однако впоследствии, как утверждает надзорное ведомство, фигурант начал использовать служебное положение для незаконного обогащения.

Для сокрытия реального имущественного положения от контролирующих органов недвижимость стоимостью 240,9 млн рублей регистрировалась на супругу Юлию Кузнецову, тещу (1946 г.р.), дочерей Алису Грузину и Регину Андрияненко.

По данным следствия, Юрий Кузнецов с 2011 года систематически приобретал недвижимость через родственников:

Недвижимые активы:

2011 — участок 1,5 тыс. кв. м с домом 308 кв. м в Обушково (более 21 млн рублей), оформлен на тещу, позднее передан дочери Регине Андрияненко;

2017 — квартира 112 кв. м на ул. Ярцевской (28 млн рублей) для дочери;

2018 — аренда 3 тыс. кв. м в СНТ «Липка» с строительством трех домов (651,502 и 207 кв. м, общая оценка 60,5 млн рублей);

2021 — участок 680 кв. м в Краснодаре (12,5 млн рублей) с жилым зданием 1,3 тыс. кв. м (67,6 млн рублей);

2023 — помещение 105 кв. м на Ярцевской (50,5 млн рублей) для дочери.

Изъятое имущество:

Автомобили: BMW X5 и ГАЗ-21 «Волга» (1969 г.в.);

наличные: свыше 132 млн руб. (рубли, доллары, евро);

коллекция: золотые/серебряные монеты, 15 наручных часов (Omega, Rado);

предметы роскоши: золотые ручки, ювелирные изделия с драгоценными камнями, серебряные погоны, картина Swarovski с гербом МО, офицерская шпага

дополнительно: 686 тыс. руб. из кабинета, 56 млн руб. в валютах из квартиры дочери.

По утверждению следствия и надзорных органов, все обнаруженные в ходе обысков наличные средства в размере 189 млн руб., а также 56 млн руб. на банковских счетах являются собственностью Юрия Кузнецова. Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства активов общей стоимостью свыше полумиллиарда рублей, считая их полученными коррупционным путем.

Адвокат Алексей Першин в интервью «Коммерсанту» заявил, что сторона защиты оспаривает исковые требования. По словам защитника, прокуроры не учли часть доходов семьи Кузнецовых: «Мы подготовили документы, подтверждающие, что у генерала и его родственников были иные источники доходов, а данные иска необъективны». Першин подчеркнул, что Генпрокуратура учитывала доходы только с 2010 года, тогда как все члены семьи работали и до этого периода, имея стабильно высокие заработки.

Согласно позиции защиты, супруга генерала с 1990-х годов занималась челночной торговлей, а её родители в Краснодаре вели прибыльное сельское хозяйство — выращивали овощи, фрукты и скот на продажу. Адвокат подчеркивает, что прокуроры проигнорировали эти факты, указав в иске лишь пенсию тещи за последние годы. При этом родители жены еще в 30-летнем возрасте смогли построить двухэтажный дом в Краснодаре, что, по мнению защиты, подтверждает их финансовую состоятельность.

Что касается дочери Кузнецова, Алисы Грузиной, то защита оспаривает расчеты прокуратуры: если надзорное ведомство оценило ее доходы за 2014-2017 годах в 11 млн рублей, то по данным справок 2-НДФЛ за период с 2014 по 2025 год ее заработок составил 58 млн рублей.

Сам генерал утверждает, что помимо официальной зарплаты получал денежное довольствие наличными в Центре специального финансирования Минобороны, хотя представитель центра отрицает эту информацию. Также защита указывает на три ордена Кузнецова, за каждый из которых он получил единовременную выплату в размере пяти окладов.

Обнаруженные во время обысков у генерала и его родственников крупные суммы в иностранной валюте адвокат объяснил тем, что еще в 2014 году семья конвертировала свои сбережения в размере 51 млн рублей в доллары и евро. Защита утверждает, что эта операция была полностью отражена в налоговой декларации Кузнецова за 2014 год и в свое время не вызвала никаких вопросов у контролирующих органов.

Рассмотрение иска Генпрокуратуры назначено на 18 сентября. Согласно сложившейся судебной практике по аналогичным делам, шансы ответчиков сохранить оспариваемые активы практически отсутствуют.