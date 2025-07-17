Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил экс-замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова к шести годам колонии общего режима, сообщает 17 июля Следственный комитет (СК). Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

По версии следствия, в период с 2022 по 2024 год Шестеров совместно с экс-замминистра обороны Павлом Поповым и бывшим директором «Патриота» Вячеславом Ахмедовым похитил более 25 млн рублей. Для этого обвиняемые вносили в документацию ложные сведения о выполнении строительных работ в «Патриоте», чем нанесли ущерб в особо крупном размере парку и Минобороны.

Приказ о создании парка «Патриот» был подписан министром обороны России 30 октября 2014 года. В 2023 году парк переименовали в Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Шестеров, которого обвинили по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог), полностью признал свою вину и просил не лишать его «свободы, звания и наград», пишет РИА Новости. В связи с этим его дело рассматривалось в особом порядке, который предполагает более мягкое наказание, тогда как приговор выносится без проведения судебного изучения доказательств вины подсудимого.

Гособвинитель запрашивал для Шестерова шесть с половиной лет лишения свободы и штраф в размере 800 тыс. рублей. В результате суд приговорил его к шести годам колонии и назначил штраф в 500 тыс. рублей.

Кроме того, суд запретил Шестерину занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления в течение двух лет после освобождения, а также лишил его воинского звания и государственных наград, пишет ТАСС. Речь идет о медалях «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и нескольких ведомственных наградах.

Среди прочего суд взыскал с Шестерина более 24 млн рублей: 18 млн — в пользу Минобороны, еще 6 млн — в пользу «Патриота». Для обеспечения исков был продлен арест на несколько автомобилей Шестерова и его бывшей жены: Skoda Kariq, Nissan Qashqai, Volkswagen м Peugeot. В то же время суд не стал продлевать арест на мотоцикл Harley Davidson, принадлежащий осужденному.

Осенью 2024 года «Коммерсантъ» сообщил, что Шестеров и Ахмедов согласились на досудебную сделку со следствием. В рамках нее оба фигуранта дали показания против экс-замглавы Минобороны Павла Попова, которого следствие считает организатором преступной группы.

Владимир Шестеров получил звание генерал-майора в 2017 году. Как отмечает РИА Новости, все эти годы он «жил небогато». Согласно декларациям, с которыми ознакомилось агентство, в 2017-м у генерала в пользовании была квартира площадью 35,3 кв. м и автомобиль Skoda Yeti, а его доход составлял 3,076 млн рублей.

В 2018 году, по данным РИА Новости, доход Шестерова составил 3,028 млн рублей. Тогда же у него появился мотоцикл Harley Davidson ХG750 2015 года выпуска. В последующие годы доход Шестерова снизился до 2,8 млн рублей. В 2020 году квартира «в пользовании» обновилась, ее площадь составила 71 кв. м.